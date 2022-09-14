Nappez votre filet mignon de porc d'une sauce gourmande au miel, c'est trop bon !

Ce plat sucré salé va ravir les papilles de toute la famille ! Simple à préparer pour le dîner, vous n'allez plus vous passer du filet mignon de porc au miel.
Pour varier les recettes de filet mignon de porc, découvrez cette nouvelle recette au miel ! Un mélange de saveurs idéal pour un dîner vite fait bien fait qu'on peut accompagner de pommes de terre rôties à l'ail et au thym, c'est tout simplement une tuerie ! À la recherche d'une autre recette gourmande ? Osez le filet mignon en persillade, enroulé dans du bacon croustillant. Le filet mignon de porc aux champignons est LE plat à réaliser de toute urgence pour vos prochains repas de famille.
Recette Filet mignon de porc et sauce au miel
Ingrédients
- 1 c. à soupe de huile d'olive
- 15 g de beurre
- 1 filet mignon de porc
- 2 c. à soupe de miel
- sel, poivre
- 1 bouquet de ciboulette
Préparation
1
Faire dorer le filet mignon de porc dans une cocotte avec l'huile d'olive et le beurre. Laisser cuire 5 minutes à feu doux en le retournant régulièrement.
2
Ajouter le miel, saler, poivrer et verser un peu d'eau au fond de la cocotte. Couvrir puis laisser mijoter environ 30 minutes à feu doux.
3
Découper des tranches de filet mignon de porc et servir en nappant de sauce au miel et de ciboulette ciselée. Déguster aussitôt.
L'astuce du chef
Accompagner le filet mignon de porc au miel avec des pommes de terre au four !