Impossible de s'arrêter de picorer ces frites de butternut si délicieuses et rapides à faire !

Réalisées sans friture, aucune raison de culpabiliser !
Les frites de pommes de terre, c'est vu et revu. Aujourd'hui, on craque pour des frites plus originales ! Qu'elles soient à la carotte ou encore à la patate douce, on peut même varier les plaisirs avec des frites à l'avocat bien fondantes. Aujourd'hui, on vous propose une recette à base de courge butternut pour fondre de gourmandise. Choisissez les épices de votre choix pour relever le goût et un petit tour au four plus tard, voici des frites délicieuses et light ! Elle est pas belle (et gourmande) la vie ? À picorer sans modération à l'heure de l'apéro.
Recette Frites de butternut
Ingrédients
- 1 courge butternut
- paprika
- sel, poivre
- huile d'olive
Préparation
1
Éplucher la courge butternut et retirer les graines.
2
Réaliser des bâtonnets et les mettre dans un saladier.
3
Saupoudrer de paprika (ou autre épice de votre choix), sel et poivre et arroser d'huile d'olive.
4
Bien mélanger jusqu'à ce que toutes les frites soient badigeonnées.
5
Répartir sur une plaque recouverte de papier cuisson en une seule couche. Enfourner 20 minutes à 210°C.
6
Vérifier que les frites soient bien tendres et déguster encore tièdes !