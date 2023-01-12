Impossible de s'arrêter de picorer ces frites de butternut si délicieuses et rapides à faire !

Par Célia Papaïx ·

Frites de butternut

Réalisées sans friture, aucune raison de culpabiliser !

Les frites de pommes de terre, c'est vu et revu. Aujourd'hui, on craque pour des frites plus originales ! Qu'elles soient à la carotte ou encore à la patate douce, on peut même varier les plaisirs avec des frites à l'avocat bien fondantes. Aujourd'hui, on vous propose une recette à base de courge butternut pour fondre de gourmandise. Choisissez les épices de votre choix pour relever le goût et un petit tour au four plus tard, voici des frites délicieuses et light ! Elle est pas belle (et gourmande) la vie ? À picorer sans modération à l'heure de l'apéro.

Recette Frites de butternut

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 courge butternut
  • paprika
  • sel, poivre
  • huile d'olive

Préparation

1
Éplucher la courge butternut et retirer les graines.
2
Réaliser des bâtonnets et les mettre dans un saladier.
3
Saupoudrer de paprika (ou autre épice de votre choix), sel et poivre et arroser d'huile d'olive.
4
Bien mélanger jusqu'à ce que toutes les frites soient badigeonnées.
5
Répartir sur une plaque recouverte de papier cuisson en une seule couche. Enfourner 20 minutes à 210°C.
6
Vérifier que les frites soient bien tendres et déguster encore tièdes !
RapideFacileApéritif dînatoire
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Frites maison
Frites maison
Huîtres frites
Huîtres frites
Frites à la belge
Frites à la belge
Frites de patates douces
Frites de patates douces
Frites de carottes à l'ail et au parmesan 
Frites de carottes à l'ail et au parmesan 
Meilleures recettes de frites
Meilleures recettes de frites
Frites de courge butternut
Frites de courge butternut
Frites de polenta au parmesan et romarin
Frites de polenta au parmesan et romarin
Frites d'avocat
Frites d'avocat
Frites de panais au miel et aux épices
Frites de panais au miel et aux épices