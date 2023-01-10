Essayez ce gâteau à l'orange facile et rapide à réaliser, il est très moelleux !

Avec son bon goût d'orange, ce gâteau va ravir les palais des petits comme des grands gourmands !
Envie d'une petite douceur orangée ? Alors vous êtes au bon endroit ! Voici un gâteau super facile et super facile à faire chez vous à l'orange. Son moelleux et sa gourmandise feront fondre toutes les papilles à l'heure du dessert ou pour le goûter. Pour décliner cet agrume léger et sucré, on vous propose une recette de mousse aérienne et onctueuse. Vous pouvez même ajouter un peu de chocolat si vous avez envie d'encore plus de gourmandise ! Et retrouvez nos idées de gâteaux prêts en 15 minutes pour vous régaler sans passer des heures en cuisine.
Recette Gâteau à l'orange facile et rapide
Ingrédients
- 110 g de beurre mou
- 110 g de sucre
- 2 oeufs
- 110 g de farine
- 1 sachet de levure
- 3 oranges bio
Préparation
1
Battre le beurre mou avec le sucre jusqu'à l'obtention d'une texture "pommade". Ajouter les oeufs et bien mélanger entre chaque ajout.
2
Incorporer la farine et la levure.
3
Râper le zeste des oranges puis presser le jus de seulement deux (garder la troisième pour le sirop). Ajouter le tout dans la pâte et bien mélanger.
4
Verser dans un moule beurrer et enfourner 20 à 25 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau.
5
Porter le jus de la troisième orange avec un peu de sucre à ébullition pour réaliser le sirop.
6
À la sortie du four, imbiber le gâteau avec le sirop. Laisser un peu refroidir et déguster !