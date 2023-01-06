Un gâteau au chocolat express, prêt en 6 minutes ? Avis aux gourmands, vous n'allez pas résister !

Envie urgente de chocolat ? Avec cette recette express prête en 6 minutes au micro-ondes, vous allez vous régaler avec ce délicieux gâteau au chocolat qui ne demande que très peu d'ingrédients. En cuisine !
Quand les papilles demandent une touche sucrée tout de suite, difficile de les faire patienter ! Alors il faut trouver des recettes de gâteaux faciles et surtout rapides à préparer pour combler cette envie rapidement. Avec la recette chocolatée du jour, vous allez fondre de plaisir en moins de 10 minutes, c'est promis ! Si vous préférez la mousse au chocolat, découvrez cette préparation avec seulement deux ingrédients. Et pour les cookies lovers, voici une recette prête en deux minutes qui ne vous laissera pas indifférents !
Recette Gâteau au chocolat facile et rapide
Ingrédients
- 3 oeufs
- 120 g de sucre
- 75 g de farine
- 1 c. à café de levure chimique
- 125 g de chocolat noir dessert
- 125 g de beurre
Préparation
1
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que la préparation blanchisse. Incorporer alors la farine et la levure, bien mélanger.
2
Faire fondre le chocolat cassé en petits morceaux avec le beurre pendant 1 minute au micro-ondes. Mélanger pour lisser la préparation.
3
Verser le chocolat fondu dans la première préparation, remuer pour obtenir une pâte bien homogène.
4
Débarrasser dans un moule allant au micro-ondes et beurré et faire cuire 6 minutes à pleine puissante.
5
Laisser refroidir avant de déguster !