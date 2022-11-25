Découvrez la recette originale de la mousse à l'orange, une douceur gourmande pour les papilles

Par Célia Papaïx ·

Mousse à l'orange

Pour finir le repas sur une touche sucrée et légère, voici le dessert qu'il vous faut : une mousse à l'orange ! C'est délicieux.

Maintenant que vous maîtrisez sur le bout des doigts la traditionnelle mousse au chocolat, on vous propose de décliner ce dessert avec des agrumes. Et aujourd'hui, on s'attaque à la mousse à l'orange ! Vous verrez, c'est un dessert qui a tout pour plaire à vos papilles tant il est gourmand et à la fois très léger. En plus, c'est super simple à refaire chez vous. Si vous préférez une recette avec plus de peps et d'acidité, osez la mousse de citron et son crumble croustillant !

Recette Mousse à l'orange

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oranges
  • 100 g de sucre
  • 20 g de fécule de maïs
  • 3 oeufs

Préparation

1
Râper le zeste d'une orange et presser le jus de tous les fruits. Verser le tout dans une casserole.
2
Mélanger 75 g de sucre et la fécule de maïs puis ajouter ce mélange dans la casserole. Bien remuer au fouet et commencer à faire chauffer tout doucement.
3
Séparer les blancs des jaunes des oeufs. Ajouter les jaunes dans la casserole et mélanger en continu jusqu'à ébullition de la préparation.
4
Une fois la crème épaissie, transvaser la crème à l'orange dans un récipient et filmer au contact (pour éviter qu'une croûte ne se forme). Laisser refroidir complètement.
5
Monter les blancs d'oeufs en neige en incorporant petit à petit les 25 g de sucre restant.
6
Une fois les blancs bien fermes, les incorporer délicatement à la crème à l'orange avec une spatule. Verser la mousse à l'orange dans des bols individuels et laisser prendre au frais pendant 3 heures environ.
FruitsFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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