Découvrez la recette originale de la mousse à l'orange, une douceur gourmande pour les papilles

Pour finir le repas sur une touche sucrée et légère, voici le dessert qu'il vous faut : une mousse à l'orange ! C'est délicieux.
Maintenant que vous maîtrisez sur le bout des doigts la traditionnelle mousse au chocolat, on vous propose de décliner ce dessert avec des agrumes. Et aujourd'hui, on s'attaque à la mousse à l'orange ! Vous verrez, c'est un dessert qui a tout pour plaire à vos papilles tant il est gourmand et à la fois très léger. En plus, c'est super simple à refaire chez vous. Si vous préférez une recette avec plus de peps et d'acidité, osez la mousse de citron et son crumble croustillant !
Recette Mousse à l'orange
Ingrédients
- 3 oranges
- 100 g de sucre
- 20 g de fécule de maïs
- 3 oeufs
Préparation
1
Râper le zeste d'une orange et presser le jus de tous les fruits. Verser le tout dans une casserole.
2
Mélanger 75 g de sucre et la fécule de maïs puis ajouter ce mélange dans la casserole. Bien remuer au fouet et commencer à faire chauffer tout doucement.
3
Séparer les blancs des jaunes des oeufs. Ajouter les jaunes dans la casserole et mélanger en continu jusqu'à ébullition de la préparation.
4
Une fois la crème épaissie, transvaser la crème à l'orange dans un récipient et filmer au contact (pour éviter qu'une croûte ne se forme). Laisser refroidir complètement.
5
Monter les blancs d'oeufs en neige en incorporant petit à petit les 25 g de sucre restant.
6
Une fois les blancs bien fermes, les incorporer délicatement à la crème à l'orange avec une spatule. Verser la mousse à l'orange dans des bols individuels et laisser prendre au frais pendant 3 heures environ.