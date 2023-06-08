Le gâteau renversé aux abricots, la recette express et fruitée pour un goûter réussi !

Miam, ce gâteau sent bon le soleil ! Avec ses abricots caramélisés, votre goûter va être trop gourmand…
Rapide, facile et terriblement addictif, ce gâteau renversé aux abricots va devenir votre recette préférée à l'heure du goûter ! Il n'y a vraiment rien de plus facile à faire chez vous, c'est un jeu d'enfant. Vous pouvez remplacer les abricots par le fruit de votre choix. Et on vous conseille d'ajouter un peu de romarin dans la pâte par exemple, c'est un mariage de saveurs qui fonctionne super bien vous verrez. On peut accompagner ce gâteau d'un punch aux abricots et aux pêches (avec modération évidemment). Et si vous cherchez d'autres recettes de desserts faciles, rapides et originales, retrouvez nos idées par ici !
Recette Gâteau renversé aux abricots
Ingrédients
- 1 boîte d'abricots au sirop
- 200 g de sucre
- 100 g de beurre fondu
- 3 oeufs
- 150 g de farine
- 1 sachet de levure
Préparation
1
Faire fondre 100 g de sucre dans une casserole à feu doux avec un petit peu d'eau. Quand le caramel est prêt, verser dans un moule à manqué et disposer les abricots égouttés.
2
Mélanger le beurre fondu avec le reste de sucre. Incorporer les oeufs, la farine et la levure puis bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
3
Verser sur les abricots et enfourner 30 minutes environ à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
4
Sortir le gâteau du four et le retourner sur un plat de service (attention à ne pas vous brûler). Laisser refroidir avant de déguster !
L'astuce du chef
N'hésitez pas à ajouter un peu de romarin frais sur le gâteau pour des saveurs gourmandes et ensoleillées !