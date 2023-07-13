Voici un gratin d'aubergines aux tomates très gourmand pour cet été et facile à faire

Par Célia Papaïx ·

Gratin d'aubergines aux tomates

À servir pour un dîner improvisé, ce gratin d'aubergines aux tomates va faire l'unanimité autour de la table !

Les gratins, ce n'est pas que pour l'hiver. On peut tout à fait se régaler avec des gratins d'été aux légumes de saison ! Après cette recette légère et pas chère aux courgettes, découvrez une version aux aubergines et aux tomates très gourmande. Les aubergines sont ultra-fondantes et la mozzarella bien gratinée est la touche gourmande qui fera plaisir à vos papilles. Un plat simple et plein de saveurs, parfait pour un dîner convivial cet été. Alors, vous fondez avec nous ?

Recette Gratin d'aubergines aux tomates

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 petites aubergines
  • huile d'olive
  • sel, poivre
  • 2 boîtes de tomates concassées
  • 2 boules de mozzarella

Préparation

1
Laver les aubergines et les tailler en rondelles. Les déposer sur une plaque allant au four recouverte de papier cuisson.
2
Saler, poivrer et arroser d'huile d'olive sur les deux faces. Enfourner 25 minutes à 200°C, en retournant à mi-cuisson.
3
À la sortie du four, déposer les aubergines dans un plat à gratin, recouvrir de tomates concassées et de tranches de mozzarella.
4
Enfourner de nouveau pendant 15 à 20 minutes pour bien gratiner.
GratinétéLégumesFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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