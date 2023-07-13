Voici un gratin d'aubergines aux tomates très gourmand pour cet été et facile à faire

À servir pour un dîner improvisé, ce gratin d'aubergines aux tomates va faire l'unanimité autour de la table !
Les gratins, ce n'est pas que pour l'hiver. On peut tout à fait se régaler avec des gratins d'été aux légumes de saison ! Après cette recette légère et pas chère aux courgettes, découvrez une version aux aubergines et aux tomates très gourmande. Les aubergines sont ultra-fondantes et la mozzarella bien gratinée est la touche gourmande qui fera plaisir à vos papilles. Un plat simple et plein de saveurs, parfait pour un dîner convivial cet été. Alors, vous fondez avec nous ?
Recette Gratin d'aubergines aux tomates
Ingrédients
- 4 petites aubergines
- huile d'olive
- sel, poivre
- 2 boîtes de tomates concassées
- 2 boules de mozzarella
Préparation
1
Laver les aubergines et les tailler en rondelles. Les déposer sur une plaque allant au four recouverte de papier cuisson.
2
Saler, poivrer et arroser d'huile d'olive sur les deux faces. Enfourner 25 minutes à 200°C, en retournant à mi-cuisson.
3
À la sortie du four, déposer les aubergines dans un plat à gratin, recouvrir de tomates concassées et de tranches de mozzarella.
4
Enfourner de nouveau pendant 15 à 20 minutes pour bien gratiner.