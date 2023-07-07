Préparez un appétissant gratin de courgettes léger et pas cher, une recette à adopter cet été !

Par Célia Papaïx ·

Gratin léger et pas cher aux courgettes

Pour un dîner vite fait bien fait, léger mais gourmand et surtout économique, misez sur ce gratin aux courgettes !

Qui a dit que pour se régaler on devait se ruiner ? Pas nous en tout cas ! Après la quiche économique et légère, on vous propose une nouvelle idée de recette healthy et économique : un gratin aux courgettes ! C'est super facile à réaliser et vos papilles vont définitivement l'adopter cet été. On a ajouté un peu de mozzarella pour gratiner légèrement mais vous pouvez la remplacer par du fromage allégé pour une recette encore plus healthy. Si vous avez envie de vous faire plaisir, osez les rouleaux de courgettes panées et farcies, un véritable délice !

Recette Gratin léger et pas cher aux courgettes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 courgettes
  • 1 filet d'huile d'olive
  • 2 oeufs
  • 150 g de fromage frais allégé
  • 40 g de farine
  • 15 cl de lait
  • sel, poivre
  • 1 pincée d'origan
  • 1 boule de mozzarella

Préparation

1
Laver et couper les courgettes en rondelles fines. Les faire revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive pendant quelques minutes pour qu'elles rendent toute leur eau.
2
Battre les oeufs en omelette. Ajouter le fromage frais et la farine et mélanger. Verser le lait et remuer jusqu'à ce que la préparation soit homogène. Assaisonner de sel, poivre et d'origan.
3
Dans un plat à gratin, déposer les courgettes et verser la préparation précédente par-dessus. Ajouter la mozzarella coupée en tranches.
4
Enfourner 35 à 40 minutes à 190°C.
GratinétéVégétarienFacilePas chèresHealthy
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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