Savourez ce délicieux curry végétarien aux aubergines et lait de coco, un plat parfumé très gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Curry végétarien aux aubergines et lait de coco

À servir avec du riz pour une assiette généreusement gourmande ! C'est une recette qui mettra toutes les papilles d'accord.

Proposez un merveilleux curry aux aubergines et au lait de coco pour le dîner, vos papilles vont l'adorer on vous le garantit ! C'est un plat mijoté bien parfumé qui est très facile à préparer à la maison et qui ne demande pas de passer des heures derrière les fourneaux. On profite de la saison des aubergines pour réaliser cette recette végétarienne très gourmande à découvrir de toute urgence ! N'hésitez pas à déguster un curry de saumon au lait de coco et bien épicé. Une version qui fera son petit effet à table, c'est promis !

Recette Curry végétarien aux aubergines et lait de coco

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 1 oignon
  • 1 c. à soupe de pâte de curry
  • 1 gousse d'ail
  • 1 cm de gingembre frais
  • 3 aubergines
  • 1 grosse tomate
  • 200 ml de lait de coco
  • 200 ml de bouillon de légumes
  • 1 petite boîte de pois chiches
  • sel, poivre
  • 1/2 bouquet de coriandre

Préparation

1
Faire chauffer l'huile d'olive dans une sauteuse. Ajouter l'oignon émincé finement et la pâte de curry. Laisser revenir 2 à 3 minutes à feu vif en mélangeant.
2
Ajouter la gousse d'ail écrasée et le gingembre râpé.
3
Laver les aubergines et les détailler en petits cubes. Découper la tomate en petits dés et ajouter le tout dans la sauteuse.
4
Verser le lait de coco et le bouillon, mélanger et laisser mijoter 20 minutes à couvert, feu moyen.
5
Ajouter les pois chiches égouttés et ajuster l'assaisonnement selon vos préférences. Laisser cuire de nouveau pendant 5 minutes.
6
Servir avec du riz et ciseler la coriandre par-dessus.
VégétarienLégumesFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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