Savourez ce délicieux curry végétarien aux aubergines et lait de coco, un plat parfumé très gourmand !

Par Célia Papaïx
·Publié le 29/06/2023 à 12:00
À servir avec du riz pour une assiette généreusement gourmande ! C'est une recette qui mettra toutes les papilles d'accord.
Proposez un merveilleux curry aux aubergines et au lait de coco pour le dîner, vos papilles vont l'adorer on vous le garantit ! C'est un plat mijoté bien parfumé qui est très facile à préparer à la maison et qui ne demande pas de passer des heures derrière les fourneaux. On profite de la saison des aubergines pour réaliser cette recette végétarienne très gourmande à découvrir de toute urgence ! N'hésitez pas à déguster un curry de saumon au lait de coco et bien épicé. Une version qui fera son petit effet à table, c'est promis !
Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !