Un gratin dauphinois original et gourmand au saumon, la recette à tester d'urgence pour le dîner !

Par Célia Papaïx ·

Gratin dauphinois au saumon

Pour rendre votre gratin dauphinois encore plus gourmand, osez cette version au saumon fumé ! C'est super simple à faire, le plus difficile sera de résister à tous ces parfums délicieux pendant la cuisson…

Vous avez envie de changer du gratin dauphinois traditionnel ? Après la recette pas chère aux épinards et au chèvre, voici une variante raffinée au saumon fumée. Pour un dîner familial ou un repas plus convivial, ce plat va régaler tout le monde ! Vous pouvez remplacer la ciboulette par de l'aneth, c'est tout aussi délicieux. À déguster seul ou bien avec une salade, cette recette au saumon va devenir votre gratin préféré de la saison !

Recette Gratin dauphinois au saumon

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 01:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 kg de pomme de terre
  • 2 gousses d'ail
  • 500 ml de lait
  • 500 ml de crème liquide entière
  • sel, poivre
  • noix de muscade moulue
  • 30 g de beurre
  • 6 tranches de saumon fumé
  • 1/2 bouquet de ciboulette

Préparation

1
Éplucher les pommes de terre et les détailler en tranches fines.
2
Dans une casserole, verser le lait et la crème liquide. Ajouter les gousses d'ail pelées, les rondelles de pommes de terre et assaisonner de sel, poivre et noix de muscade selon vos goûts.
3
Laisser cuire pendant 15 à 20 minutes.
4
Dans un plat à gratin beurré, déposer une couche de pommes de terre, les tranches de saumon fumé et une autre couche de pommes de terre. Verser le lait par-dessus.
5
Ajouter quelques morceaux de beurre puis enfourner à 180°C pendant 1 heure.
6
Servir bien chaud avec un peu de ciboulette ciselée.
GratinFacileHiverPoisson
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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