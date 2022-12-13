Recette pas chère du jour : le gratin dauphinois aux épinards et au chèvre, trop gourmand !

Voici un plat très gourmand et convivial pour vous régaler sans vider votre porte-monnaie !
Pour revisiter la recette traditionnelle du gratin dauphinois, essayez cette version aux épinards et au chèvre ! Terriblement fondante et gourmande, les papilles de toute la famille vont en redemander. En plus, elle ne demande pas énormément de temps de préparation, simplement une cuisson lente pour obtenir un résultat bien onctueux… Plus personne ne boudera les épinards avec ce gratin ! Et pour vous réconcilier une dernière fois avec les épinards, osez ce crumble au saumon délicieux.
Recette Gratin dauphinois aux épinards et au chèvre pas cher
Ingrédients
- 1,5 kg de pomme de terre
- 1 gousse d'ail
- 4 grosses poignées d'épinards frais
- 1 l de lait
- 30 cl de crème liquide
- noix de muscade
- sel, poivre
- 1 bûche de chèvre
- 100 g de beurre
Préparation
1
Préchauffer le four à 190°C.
2
Peler les pommes de terre et les laisser tremper quelques minutes dans un grand volume d'eau froide.
3
Frotter un plat à gratin avec la gousse d'ail pelée et dégermée. L'écraser et la réserver pour la suite.
4
Sécher les pommes de terre puis les tailler en fines rondelles (environ 3 à 5 millimètres). Laver les épinards, les essorer puis les hacher grossièrement au couteau.
5
Verser le lait, la crème, la gousse d'ail écrasée dans une casserole puis assaisonner de noix de muscade moulue (à convenance), de sel et de poivre. Ajouter les pommes de terre et porter le tout à ébullition.
6
Verser dans le plat à gratin. Ajouter les épinards hachés puis mélanger. Le liquide doit recouvrir les pommes de terre.
7
Déposer le chèvre coupé en rondelles et le beurre coupé en dés sur toute la surface. Enfourner 45 minutes à 150°C pour une cuisson lente.