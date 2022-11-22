Un gratin de chou-fleur à la béchamel comme celui de mamie ? Vous allez fondre de plaisir !

Vous allez vous régaler avec cette recette de gratin de chou-fleur à la béchamel trop facile et rapide à réaliser !
Après le gratin de macaronis comme mamie, découvrez la recette gourmande du gratin de chou-fleur à la béchamel ! Très facile et rapide à préparer, il est parfait pour le dîner quand on manque d'inspiration. Son côté réconfortant va réchauffer les cœurs et les papilles de toute la famille ! Souvent boudé par les enfants, le chou-fleur est absolument délicieux de cette façon. Et pour vous réconcilier une dernière fois avec ce légume, osez l'originalité des nuggets de chou-fleur ou la douceur de la purée de chou-fleur. Les assiettes vont se vider à tous les coups…
Recette Gratin de chou-fleur à la béchamel
Ingrédients
- 1 gros chou-fleur
- 50 g de beurre
- 50 g de farine
- 750 ml de lait
- sel, poivre
- 1 pincée de noix de muscade
- 150 g de fromage râpé
Préparation
1
Détailler le chou-fleur en bouquet et faire cuire dans un grand volume d'eau bouillante (ou à la vapeur) jusqu'à ce qu'il soit bien tendre.
2
Faire fondre le beurre dans une casserole puis ajouter la farine. Verser le lait petit à petit en mélangeant vivement. Laisser cuire jusqu'à ce que la béchamel épaississe. Saler, poivrer et ajouter la noix de muscade.
3
Égoutter le chou-fleur et le déposer dans un plat à gratin. Verser la béchamel par-dessus et bien mélanger (vous pouvez écraser légèrement le chou-fleur avec le fouet).
4
Saupoudrer de fromage râpé en enfourner 30 minutes à 180°C pour que ce soit bien gratiné.