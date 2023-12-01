Improvisez un gratin de chou-fleur à la raclette, c'est LA recette de saison à adopter de toute urgence !

Du chou-fleur, des pommes de terre, une belle béchamel et du fromage à raclette. Que demander de plus pour se régaler ce soir ? Testez sans plus attendre ce gratin ultra-gourmand et réconfortant !
En panne d'inspiration pour le repas de ce soir ? Découvrez cette savoureuse recette de gratin au chou-fleur à la raclette ! C'est tellement simple à préparer et si vous avez des restes d'une soirée raclette, c'est parfait pour ne rien gâcher. Vous pouvez même ajouter un peu de charcuterie si vous en avez encore dans le frigo. Le gratin de chou-fleur à la raclette est vraiment le plat le plus réconfortant de la saison ! Avec cette recette, c'est trop facile de faire manger du chou-fleur aux enfants, vous verrez. Il est possible de remplacer le chou-fleur par du brocoli si vous préférez, c'est tout aussi gourmand.
Recette Gratin de chou-fleur à la raclette
Ingrédients
- 500 g de chou-fleur
- 2 grosses pommes de terre
- 1 gousse d'ail
- 50 g de beurre
- 50 g de farine
- 500 ml de lait
- sel, poivre
- 1 pincée de muscade
- 200 g de fromage à raclette
Préparation
1
Détailler le chou-fleur en fleurettes. Éplucher et couper les pommes de terre en cubes.
2
Faire cuire le chou-fleur et les pommes de terre dans un grand volume d'eau bouillante pendant une vingtaine de minutes.
3
Réaliser la béchamel : faire fondre le beurre dans une casserole puis ajouter la farine. Bien mélanger pour former un roux et verser le lait petit à petit en fouettant. Mélanger jusqu'à ce que la béchamel épaississe.
4
Retirer du feu et assaisonner de sel, poivre et muscade.
5
Frotter un plat à gratin avec la gousse d'ail et déposer le chou-fleur et les pommes de terre égouttés. Écraser grossièrement et bien mélanger.
6
Verser la béchamel par-dessus et mélanger. Déposer les tranches de fromage à raclette puis enfourner à 180°C pendant 30 minutes.
7
Le gratin doit être bien doré. Servir chaud !