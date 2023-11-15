Idée de gratin gourmand facile à faire : chou-fleur, pommes de terre et poisson, c'est un vrai régal !

Par Célia Papaïx ·

Gratin de chou-fleur, pommes de terre et poisson

Cette recette réconfortante va conquérir les papilles de toute la famille, à table !

Pour un dîner sans prise de tête et délicieux, voici un plat familial qui mettra tout le monde d'accord : le gratin de chou-fleur, pommes de terre et poisson ! C'est super facile à réaliser, il suffit de tout cuire, de faire une béchamel, on mélange et on fait gratiner. Vraiment très facile et abordable. Ce gratin est à essayer de toute urgence ! Pour un moment plus généreux, on vous conseille la tartiflette au chou-fleur. Une version plus légère de la tartiflette traditionnelle mais originale et très gourmande !

Recette Gratin de chou-fleur, pommes de terre et poisson

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de pomme de terre
  • 250 g de chou-fleur
  • 400 g de filets de poisson (chair blanche)
  • 30 g de beurre
  • 30 g de farine
  • 400 ml de lait
  • sel, poivre
  • 1 pincée de muscade
  • 50 g de fromage râpé

Préparation

1
Faire cuire les pommes de terre pelée et coupées en rondelles dans un grand volume d'eau, départ eau froide, jusqu'à ce qu'elles soient tendres.
2
Faire cuire le chou-fleur en morceaux dans un grand volume d'eau bouillante.
3
Cuire le poisson sur un grill ou dans une poêle sans matière grasse des deux côtés et l'émietter.
4
Égoutter les pommes de terre et les écraser grossièrement avec le chou-fleur pour faire une sorte de purée. Ajouter le poisson et mélanger.
5
Dans une casserole, faire fondre le beurre, ajouter la farine et bien mélanger. Verser le lait petit à petit tout en fouettant. Lorsque la béchamel a épaissi, retirer du feu et assaisonner de sel, poivre et muscade.
6
Verser sur la préparation précédente et mettre le tout dans un plat à gratin. Saupoudrer de fromage râpé et enfourner 20 minutes à 180°C.
7
Déguster chaud.
PoissonGratinHiverFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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