Idée de gratin gourmand facile à faire : chou-fleur, pommes de terre et poisson, c'est un vrai régal !

Cette recette réconfortante va conquérir les papilles de toute la famille, à table !
Pour un dîner sans prise de tête et délicieux, voici un plat familial qui mettra tout le monde d'accord : le gratin de chou-fleur, pommes de terre et poisson ! C'est super facile à réaliser, il suffit de tout cuire, de faire une béchamel, on mélange et on fait gratiner. Vraiment très facile et abordable. Ce gratin est à essayer de toute urgence ! Pour un moment plus généreux, on vous conseille la tartiflette au chou-fleur. Une version plus légère de la tartiflette traditionnelle mais originale et très gourmande !
Recette Gratin de chou-fleur, pommes de terre et poisson
Ingrédients
- 400 g de pomme de terre
- 250 g de chou-fleur
- 400 g de filets de poisson (chair blanche)
- 30 g de beurre
- 30 g de farine
- 400 ml de lait
- sel, poivre
- 1 pincée de muscade
- 50 g de fromage râpé
Préparation
1
Faire cuire les pommes de terre pelée et coupées en rondelles dans un grand volume d'eau, départ eau froide, jusqu'à ce qu'elles soient tendres.
2
Faire cuire le chou-fleur en morceaux dans un grand volume d'eau bouillante.
3
Cuire le poisson sur un grill ou dans une poêle sans matière grasse des deux côtés et l'émietter.
4
Égoutter les pommes de terre et les écraser grossièrement avec le chou-fleur pour faire une sorte de purée. Ajouter le poisson et mélanger.
5
Dans une casserole, faire fondre le beurre, ajouter la farine et bien mélanger. Verser le lait petit à petit tout en fouettant. Lorsque la béchamel a épaissi, retirer du feu et assaisonner de sel, poivre et muscade.
6
Verser sur la préparation précédente et mettre le tout dans un plat à gratin. Saupoudrer de fromage râpé et enfourner 20 minutes à 180°C.