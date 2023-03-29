Un gratin de conchiglioni farcis à la ricotta et aux petits pois pour se faire plaisir !

Ce plat convivial et gourmand va ravir les papilles de tout le monde autour de la table.
Vous connaissez les conchiglioni ? Ce sont des grosses pâtes en forme de coquille qui sont généreusement farcies avec la garniture de notre choix. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir cette recette gourmande à la ricotta et aux petits pois ! C'est parfait pour changer des cannelloni et c'est super facile à préparer. Vous pourrez très bien ajouter un peu de bacon ou des dés de jambon dans votre farce pour un gratin encore plus savoureux.
Recette Gratin de conchiglioni farcis à la ricotta et aux petits pois
Ingrédients
- Pour la béchamel :
- 50 g de beurre
- 50 g de farine
- 700 ml de lait
- sel, poivre
- 1 pincée de noix de muscade moulue
- Pour le gratin de conchiglioni :
- 100 g de mozzarella
- 200 g de petits pois
- 30 conchiglionis
- 300 g de ricotta
- 50 g de parmesan
Préparation
1
Préparer la béchamel : faire fondre le beurre dans une casserole puis ajouter la farine en une seule fois et mélanger. Verser le lait petit à petit tout en fouettant.
2
Laisser la béchamel épaissir sur feu doux. Assaisonner de sel, poivre et noix de muscade et réserver hors du feu.
3
Couper la mozzarella en cubes et laisser dégorger dans une passoire fine.
4
Faire cuire les petits pois dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. Égoutter et laisser refroidir.
5
Faire cuire les conchiglioni dans un grand volume d'eau bouillante salée. Remuer pour éviter que les pâtes ne collent. Arrêter la cuisson 3 minutes avant (il s'agit en fait d'une pré-cuisson).
6
Égoutter et laisser dégorger sur un linge pour retirer un maximum d'eau.
7
Préparer la farce : mélanger la ricotta avec la moitié du parmesan. Saler, poivrer et ajouter les petits pois.
8
Napper le fond du plat à gratin de béchamel. Farcir les conchiglioni et les déposer dans le plat.
9
Ajouter des cubes de mozzarella un peu partout et recouvrir de béchamel. Saupoudrer avec le reste de parmesan et enfourner 15 à 20 minutes à 200°C pour que ce soit bien gratiné.