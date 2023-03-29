Un gratin de conchiglioni farcis à la ricotta et aux petits pois pour se faire plaisir !

Par Célia Papaïx ·

Gratin de conchiglioni farcis à la ricotta et aux petits pois

Ce plat convivial et gourmand va ravir les papilles de tout le monde autour de la table.

Vous connaissez les conchiglioni ? Ce sont des grosses pâtes en forme de coquille qui sont généreusement farcies avec la garniture de notre choix. Aujourd'hui, on vous propose de découvrir cette recette gourmande à la ricotta et aux petits pois ! C'est parfait pour changer des cannelloni et c'est super facile à préparer. Vous pourrez très bien ajouter un peu de bacon ou des dés de jambon dans votre farce pour un gratin encore plus savoureux.

Recette Gratin de conchiglioni farcis à la ricotta et aux petits pois

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • Pour la béchamel :
  • 50 g de beurre
  • 50 g de farine
  • 700 ml de lait
  • sel, poivre
  • 1 pincée de noix de muscade moulue
  • Pour le gratin de conchiglioni :
  • 100 g de mozzarella
  • 200 g de petits pois
  • 30 conchiglionis
  • 300 g de ricotta
  • 50 g de parmesan

Préparation

1
Préparer la béchamel : faire fondre le beurre dans une casserole puis ajouter la farine en une seule fois et mélanger. Verser le lait petit à petit tout en fouettant.
2
Laisser la béchamel épaissir sur feu doux. Assaisonner de sel, poivre et noix de muscade et réserver hors du feu.
3
Couper la mozzarella en cubes et laisser dégorger dans une passoire fine.
4
Faire cuire les petits pois dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. Égoutter et laisser refroidir.
5
Faire cuire les conchiglioni dans un grand volume d'eau bouillante salée. Remuer pour éviter que les pâtes ne collent. Arrêter la cuisson 3 minutes avant (il s'agit en fait d'une pré-cuisson).
6
Égoutter et laisser dégorger sur un linge pour retirer un maximum d'eau.
7
Préparer la farce : mélanger la ricotta avec la moitié du parmesan. Saler, poivrer et ajouter les petits pois.
8
Napper le fond du plat à gratin de béchamel. Farcir les conchiglioni et les déposer dans le plat.
9
Ajouter des cubes de mozzarella un peu partout et recouvrir de béchamel. Saupoudrer avec le reste de parmesan et enfourner 15 à 20 minutes à 200°C pour que ce soit bien gratiné.
10
Servir chaud !
GratinPâtesVégétarien
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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