Pour l'apéro, ces muffins salés aux petits pois, lardons et champignons sont trop gourmands

Par Célia Papaïx ·

Muffins aux petits pois, lardons et champignons

À servir encore chauds ou froids, ces petits muffins salés ne resteront pas longtemps sur la table, vous verrez. Faciles à refaire chez vous, ils sont parfaits pour partager un moment un convivial à l'heure de l'apéro !

Vous connaissez déjà les muffins super fondants et croustillants aux lardons, noix et camembert. Mais aujourd'hui, on vous propose une recette plus estivale avec des petits pois et des champignons ! Ces muffins salés peuvent néanmoins se réaliser toute l'année et vous pourrez varier les plaisirs selon vos envies gourmandes. Par exemple, on pense à cette version originale à la patate douce, piment et feta, c'est irrésistible… Et pour les plus grands gourmands, on ne peut que vous proposer nos muffins fondants au pesto et au reblochon. Ils sont incroyables !

Recette Muffins aux petits pois, lardons et champignons

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oeufs
  • 100 ml de lait
  • 125 g de yaourt nature
  • 100 g de beurre
  • 280 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 1 pincée de sel
  • 200 g de petits pois surgelés
  • 100 g de fromage râpé
  • 100 g de lardon
  • 100 g de champignons de Paris

Préparation

1
Battre les oeufs en omelette et verser le lait et le yaourt. Ajouter le beurre fondu et bien mélanger.
2
Incorporer la farine, la levure et le sel et remuer énergiquement pour éliminer tous les grumeaux.
3
Faire cuire les petits pois dans de l'eau bouillante la moitié du temps indiqué sur le paquet. Bien les égoutter.
4
Dans la pâte, ajouter le fromage râpé, les lardons, les champignons de Paris émincés et les petits pois précuits et mélanger.
5
Verser la pâte dans des moules à muffins et enfourner 15 à 20 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau.
6
Servir tiède ou froid à l'apéro !
Muffin salé
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Risotto de coquillettes aux lardons, à la crème et aux petits pois
Risotto de coquillettes aux lardons, à la crème et aux petits pois
Muffins à la Floraline, aux lardons et à l'emmental
Muffins à la Floraline, aux lardons et à l'emmental
Velouté courgettes petits pois
Velouté courgettes petits pois
Champignons farcis au fromage frais et lardons
Champignons farcis au fromage frais et lardons
Frittata de petits pois et pommes de terre
Frittata de petits pois et pommes de terre
Velouté de petits pois à la ricotta et au jambon cru
Velouté de petits pois à la ricotta et au jambon cru
Risotto aux petits pois, champignons et lardons
Risotto aux petits pois, champignons et lardons
Poêlée de gnocchis aux petits pois et champignons
Poêlée de gnocchis aux petits pois et champignons
Quiche aux petits pois, carottes et chèvre
Quiche aux petits pois, carottes et chèvre
Mini frittatas aux petits pois
Mini frittatas aux petits pois