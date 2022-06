Pour l'apéro, ces muffins salés aux petits pois, lardons et champignons sont trop gourmands

À servir encore chauds ou froids, ces petits muffins salés ne resteront pas longtemps sur la table, vous verrez. Faciles à refaire chez vous, ils sont parfaits pour partager un moment un convivial à l'heure de l'apéro !

Vous connaissez déjà les muffins super fondants et croustillants aux lardons, noix et camembert. Mais aujourd'hui, on vous propose une recette plus estivale avec des petits pois et des champignons ! Ces muffins salés peuvent néanmoins se réaliser toute l'année et vous pourrez varier les plaisirs selon vos envies gourmandes. Par exemple, on pense à cette version originale à la patate douce, piment et feta, c'est irrésistible… Et pour les plus grands gourmands, on ne peut que vous proposer nos muffins fondants au pesto et au reblochon. Ils sont incroyables !