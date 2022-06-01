Pour l'apéro, ces muffins salés aux petits pois, lardons et champignons sont trop gourmands

À servir encore chauds ou froids, ces petits muffins salés ne resteront pas longtemps sur la table, vous verrez. Faciles à refaire chez vous, ils sont parfaits pour partager un moment un convivial à l'heure de l'apéro !
Vous connaissez déjà les muffins super fondants et croustillants aux lardons, noix et camembert. Mais aujourd'hui, on vous propose une recette plus estivale avec des petits pois et des champignons ! Ces muffins salés peuvent néanmoins se réaliser toute l'année et vous pourrez varier les plaisirs selon vos envies gourmandes. Par exemple, on pense à cette version originale à la patate douce, piment et feta, c'est irrésistible… Et pour les plus grands gourmands, on ne peut que vous proposer nos muffins fondants au pesto et au reblochon. Ils sont incroyables !
Recette Muffins aux petits pois, lardons et champignons
Ingrédients
- 2 oeufs
- 100 ml de lait
- 125 g de yaourt nature
- 100 g de beurre
- 280 g de farine
- 1 sachet de levure
- 1 pincée de sel
- 200 g de petits pois surgelés
- 100 g de fromage râpé
- 100 g de lardon
- 100 g de champignons de Paris
Préparation
1
Battre les oeufs en omelette et verser le lait et le yaourt. Ajouter le beurre fondu et bien mélanger.
2
Incorporer la farine, la levure et le sel et remuer énergiquement pour éliminer tous les grumeaux.
3
Faire cuire les petits pois dans de l'eau bouillante la moitié du temps indiqué sur le paquet. Bien les égoutter.
4
Dans la pâte, ajouter le fromage râpé, les lardons, les champignons de Paris émincés et les petits pois précuits et mélanger.
5
Verser la pâte dans des moules à muffins et enfourner 15 à 20 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau.
6
Servir tiède ou froid à l'apéro !