On va vous réconcilier avec le fenouil grâce à ce gratin complètement dingue !

Le fenouil fait partie des légumes souvent boudé par les enfants (et par les grands). Mais avec cette recette gratinée, vous n'allez plus vous en passer !
Pourtant très bon pour la santé, le fenouil ne fait pas toujours l'unanimité en raison de ses parfums anisés. Alors on s'est donné une mission : vous faire aimer ce légume ! Et avec cette recette de gratin, on vous promet que vous allez définitivement l'adopter ! Fondant et bien gratiné sur le dessus, ce plat de fenouil comblera les papilles de toute la famille. En plus, les gratins, c'est toujours une bonne idée quand on ne sait pas quoi cuisiner.
Recette Gratin de fenouil
Ingrédients
- 4 fenouils
- 25 g de beurre
- sel, poivre
- 150 g de fromage râpé
Préparation
1
Bien laver les fenouils puis enlever la base et le haut des tiges. Les couper en deux et les faire blanchir 15 minutes à la vapeur.
2
Égoutter les fenouils et les déposer dans un plat à gratin. Couper le beurre en petits morceaux, saler, poivrer et saupoudrer de fromage râpé.
3
Enfourner 10 à 15 minutes à 200°C jusqu'à ce que ce soit bien gratiné. Servir bien chaud !