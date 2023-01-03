On va vous réconcilier avec le fenouil grâce à ce gratin complètement dingue !

Par Célia Papaïx ·

Gratin de fenouil

Le fenouil fait partie des légumes souvent boudé par les enfants (et par les grands). Mais avec cette recette gratinée, vous n'allez plus vous en passer !

Pourtant très bon pour la santé, le fenouil ne fait pas toujours l'unanimité en raison de ses parfums anisés. Alors on s'est donné une mission : vous faire aimer ce légume ! Et avec cette recette de gratin, on vous promet que vous allez définitivement l'adopter ! Fondant et bien gratiné sur le dessus, ce plat de fenouil comblera les papilles de toute la famille. En plus, les gratins, c'est toujours une bonne idée quand on ne sait pas quoi cuisiner.

Recette Gratin de fenouil

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 fenouils
  • 25 g de beurre
  • sel, poivre
  • 150 g de fromage râpé

Préparation

1
Bien laver les fenouils puis enlever la base et le haut des tiges. Les couper en deux et les faire blanchir 15 minutes à la vapeur.
2
Égoutter les fenouils et les déposer dans un plat à gratin. Couper le beurre en petits morceaux, saler, poivrer et saupoudrer de fromage râpé.
3
Enfourner 10 à 15 minutes à 200°C jusqu'à ce que ce soit bien gratiné. Servir bien chaud !
HiverGratinLégumesVégétarienHealthy
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Fenouil grillé, houmous et chorizo
Fenouil grillé, houmous et chorizo
15 recettes savoureuses au fenouil pour apprendre à aimer ce légume
15 recettes savoureuses au fenouil pour apprendre à aimer ce légume
Gratin dauphinois
Gratin dauphinois
Gratin de courgettes
Gratin de courgettes
Gratin de tortellini
Gratin de tortellini
Gratin de potimarron
Gratin de potimarron
Gratin de fenouil à la béchamel
Gratin de fenouil à la béchamel
Salade légère au fenouil et aux pommes
Salade légère au fenouil et aux pommes
Salade détox à l'orange et au fenouil
Salade détox à l'orange et au fenouil
Smoothie detox à la pomme, fenouil et orange
Smoothie detox à la pomme, fenouil et orange