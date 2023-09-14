S'il ne fait pas souvent l'unanimité à table, le fenouil est pourtant délicieux quand il est bien cuisiné ! Voici une idée de recette pour (re)découvrir le fenouil : en gratin avec de la béchamel, tout le monde va en redemander !
Son goût anisé ne vous plaît pas ? Mais saviez-vous que le fenouil a de nombreux bienfaits et qu'on devrait définitivement l'adopter ? Très peu calorique, faible en lipides mais riche en fibres et antioxydants, ce légume est parfait pour lutter contre les problèmes de digestion. En infusion, en smoothie détox, ou dans différentes recettes savoureuses et originales, le fenouil est votre allié santé ! Apprenez à l'apprécier grâce à ce gratin très gourmand à la béchamel. En plus d'être hyper facile à faire à la maison, vos papilles vont l'adorer. L'essayer, c'est l'adopter ! N'hésitez pas à ajouter quelques dés de jambon dans la recette si vous le souhaitez.
Recette Gratin de fenouil à la béchamel
Ingrédients
- 4 fenouils moyens
- 30 g de beurre
- 30 g de farine
- 500 ml de lait
- sel, poivre
- 1 pincée de noix de muscade
- 1 noix de beurre pour le plat
- 3 c. à soupe de parmesan râpé
Préparation
1
Bien laver les fenouils et retirer les tiges, les feuilles et la base. Les couper en tranches et les faire blanchir dans de l'eau bouillante pendant une quinzaine de minutes.
3
Préparer la béchamel : faire fondre le beurre et ajouter la farine pour obtenir un roux. Bien mélanger et verser le lait petit à petit. Laisser la béchamel épaissir.
4
Saler, poivrer et assaisonner de muscade.
5
Beurrer un plat à gratin et déposer les tranches de fenouil. Recouvrir de béchamel puis saupoudrer de parmesan.
6
Enfourner à 200°C pendant 15 minutes. Déguster tout de suite !