La recette facile, rapide et pas chère du jour : le gratin aux brocolis et à la béchamel

En plus d'être économique et facile à faire, ce gratin aux brocolis est ultra-gourmand ! Même les plus petits vont adorer cette recette.
Pour faire manger des brocolis aux enfants (qui boudent souvent ce légume), rien de tel qu'un gratin bien gourmand ! On prépare une béchamel et on saupoudre généreusement de fromage pour qu'il gratine. C'est un vrai délice ! Et cette recette est aussi facile et rapide à faire qu'économique. On peut tout à fait ajouter des pommes de terre dans ce gratin pour une version plus complète, ou alors réaliser la même recette avec du chou-fleur. C'est parfait pour un dîner vite fait bien fait !
Recette Gratin facile aux brocolis et béchamel
Ingrédients
- 1 kg de brocoli
- 50 g de beurre
- 50 g de farine
- 750 ml de lait
- sel, poivre
- Muscade
- 150 g de fromage râpé
Préparation
1
Détailler le brocoli et le faire cuire à la vapeur ou dans un grand volume d'eau bouillante jusqu'à ce qu'il soit bien tendre (compter une vingtaine de minutes environ).
2
Pendant ce temps, préparer la béchamel : faire fondre le beurre dans une casserole. Ajouter la farine pour former un "roux".
3
Verser alors le lait petit à petit en mélangeant sans cesse. Laisser la béchamel épaissir en mélangeant de temps en temps. Saler, poivrer et assaisonner de muscade.
4
Égoutter le brocoli et le déposer dans un plat à gratin beurré. Verser la béchamel et mélanger en écrasant légèrement les bouquets de brocoli.
5
Parsemer de fromage râpé puis enfourner à 180°C pendant 25 à 30 minutes, de manière à faire bien gratiner.