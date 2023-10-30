La recette facile, rapide et pas chère du jour : le gratin aux brocolis et à la béchamel

Par Célia Papaïx ·

Gratin facile aux brocolis et béchamel

En plus d'être économique et facile à faire, ce gratin aux brocolis est ultra-gourmand ! Même les plus petits vont adorer cette recette.

Pour faire manger des brocolis aux enfants (qui boudent souvent ce légume), rien de tel qu'un gratin bien gourmand ! On prépare une béchamel et on saupoudre généreusement de fromage pour qu'il gratine. C'est un vrai délice ! Et cette recette est aussi facile et rapide à faire qu'économique. On peut tout à fait ajouter des pommes de terre dans ce gratin pour une version plus complète, ou alors réaliser la même recette avec du chou-fleur. C'est parfait pour un dîner vite fait bien fait !

Recette Gratin facile aux brocolis et béchamel

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 kg de brocoli
  • 50 g de beurre
  • 50 g de farine
  • 750 ml de lait
  • sel, poivre
  • Muscade
  • 150 g de fromage râpé

Préparation

1
Détailler le brocoli et le faire cuire à la vapeur ou dans un grand volume d'eau bouillante jusqu'à ce qu'il soit bien tendre (compter une vingtaine de minutes environ).
2
Pendant ce temps, préparer la béchamel : faire fondre le beurre dans une casserole. Ajouter la farine pour former un "roux".
3
Verser alors le lait petit à petit en mélangeant sans cesse. Laisser la béchamel épaissir en mélangeant de temps en temps. Saler, poivrer et assaisonner de muscade.
4
Égoutter le brocoli et le déposer dans un plat à gratin beurré. Verser la béchamel et mélanger en écrasant légèrement les bouquets de brocoli.
5
Parsemer de fromage râpé puis enfourner à 180°C pendant 25 à 30 minutes, de manière à faire bien gratiner.
6
Déguster bien chaud !
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- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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