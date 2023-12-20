Recette express du jour : des gnocchis crémeux et gratinés au poulet, c'est hyper gourmand !

Osez ce gratin de gnocchis crémeux au poulet ! Avec sa mozzarella ultra-fondante, nul doute que vos papilles en réclament tous les soirs…
Pour se régaler sans prise de tête et sans passer des heures en cuisine, voici la recette idéale pour un dîner gourmand ! On prépare un gratin de gnocchis très crémeux au poulet et à la mozzarella, c'est super facile à faire et toute la famille va apprécier ce plat réconfortant. Pour plus de caractère dans l'assiette, tentez notre recette de gnocchis au gorgonzola et chorizo ! Ça fera plaisir à vos papilles. Pensez à revisiter les gnocchis façon carbonara, vous nous en direz des nouvelles…
Recette Gratin de gnocchis crémeux au poulet
Ingrédients
- 800 g de blancs de poulet
- 2 cubes de bouillon de volaille
- 200 ml de crème liquide entière
- 200 ml de crème fraîche épaisse
- sel, poivre
- 250 g de boule de mozzarella
- 800 g de gnocchis
- 50 g de Mozzarella râpée
Préparation
1
Couper le poulet en cubes et le faire dorer dans une sauteuse. Verser 200 ml d'eau et ajouter un cube de bouillon, laisser réduire à feu doux.
2
Pour la sauce, verser la crème liquide et la crème fraîche dans une casserole. Saler, poivrer et laisser chauffer. Ajouter un cube de bouillon et la mozzarella coupée en morceaux puis laisser fondre en remuant de temps en temps.
3
Ajouter le poulet et le jus dans la sauce, remuer.
4
Faire cuire les gnocchis selon les instructions du paquet. Égoutter puis déposer dans un plat à gratin et verser la sauce par-dessus. Bien mélanger et parsemer de mozzarella râpée.
5
Enfourner 15 minutes à 200°C pour gratiner. Déguster bien chaud !