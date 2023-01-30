Voici la recette idéale pour un riz au lait bien crémeux et super gourmand !

Absolument irrésistible, plongez votre cuillère dans ce riz au lait ultra-onctueux, c'est un plaisir à chaque bouchée !
Le riz au lait fait sans aucun doute partie de nos desserts préférés. Très simple à préparer, on vous partage aujourd'hui un petit secret pour le rendre encore plus crémeux et onctueux. Vous verrez, vos papilles ne vont pas en revenir tellement il est gourmand ! Pour les addicts au chocolat, on vous propose cette recette cacaotée, c'est un pur délice. Et si vous voulez marquer les papilles de vos convives, essayez le riz au lait aux fruits exotiques. Un dessert frais, léger et parfait aussi à l'heure du goûter !
Recette Riz au lait crémeux
Ingrédients
- 400 g de lait
- 100 g de crème fleurette
- 1 gousse de vanille
- 60 g de riz rond
- 35 g de cassonade
- 1 jaune d'oeuf
Préparation
1
Verser le lait et la crème fleurette dans une casserole.
2
Fendre la gousse de vanille en deux, gratter les graines et les ajouter dans la casserole. Mettre également la gousse pour une infusion plus forte (il faudra la retirer au moment de servir). Faire chauffer à feu doux.
3
Rincer le riz et l'égoutter. Le verser dans la casserole et laisser cuire tout en mélangeant régulièrement pour pas qu'il accroche.
4
Une fois que le riz est presque cuit, ajouter la cassonade et remuer. Laisser de nouveau cuire quelques minutes en mélangeant.
5
Hors du feu, ajouter le jaune d'oeuf et bien mélanger. Mettre dans des petits bols (ou verrines) et laisser reposer au moins 2 heures au frais avant de déguster !