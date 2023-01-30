Voici la recette idéale pour un riz au lait bien crémeux et super gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Riz au lait crémeux

Absolument irrésistible, plongez votre cuillère dans ce riz au lait ultra-onctueux, c'est un plaisir à chaque bouchée !

Le riz au lait fait sans aucun doute partie de nos desserts préférés. Très simple à préparer, on vous partage aujourd'hui un petit secret pour le rendre encore plus crémeux et onctueux. Vous verrez, vos papilles ne vont pas en revenir tellement il est gourmand ! Pour les addicts au chocolat, on vous propose cette recette cacaotée, c'est un pur délice. Et si vous voulez marquer les papilles de vos convives, essayez le riz au lait aux fruits exotiques. Un dessert frais, léger et parfait aussi à l'heure du goûter !

Recette Riz au lait crémeux

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de lait
  • 100 g de crème fleurette
  • 1 gousse de vanille
  • 60 g de riz rond
  • 35 g de cassonade
  • 1 jaune d'oeuf

Préparation

1
Verser le lait et la crème fleurette dans une casserole.
2
Fendre la gousse de vanille en deux, gratter les graines et les ajouter dans la casserole. Mettre également la gousse pour une infusion plus forte (il faudra la retirer au moment de servir). Faire chauffer à feu doux.
3
Rincer le riz et l'égoutter. Le verser dans la casserole et laisser cuire tout en mélangeant régulièrement pour pas qu'il accroche.
4
Une fois que le riz est presque cuit, ajouter la cassonade et remuer. Laisser de nouveau cuire quelques minutes en mélangeant.
5
Hors du feu, ajouter le jaune d'oeuf et bien mélanger. Mettre dans des petits bols (ou verrines) et laisser reposer au moins 2 heures au frais avant de déguster !
FacileClassiques
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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