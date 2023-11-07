Osez les lasagnes originales et gourmandes aux poireaux et au saumon, un plat convivial et facile à faire !

Par Célia Papaïx ·

Lasagnes aux poireaux et au saumon

Voici une recette pour régaler toute la famille à table ! Les lasagnes au saumon et aux poireaux sont très simples à réaliser à la maison et c'est un véritable délice.

On associe souvent le saumon avec des courgettes ou des épinards mais on vous recommande de tester cette version de lasagnes au saumon et aux poireaux ! Toutes les papilles de la famille vont adorer ce gratin réconfortant et convivial. Vous pourrez remplacer les pavés de saumon par des tranches de saumon fumé si vous voulez vous faciliter la tâche et c'est tout aussi gourmand. On parie que vous allez adopter les poireaux avec cette recette de lasagnes très originale !

Recette Lasagnes aux poireaux et au saumon

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 30 g de beurre
  • 30 g de farine
  • 500 ml de lait
  • 50 g de parmesan râpé
  • sel, poivre
  • 1 pincée de noix de muscade râpée
  • 4 blancs de poireaux
  • huile d'olive
  • 3 pavés de saumon
  • 12 feuilles de lasagne
  • 1 mozzarella

Préparation

1
Faire fondre le beurre dans une casserole puis ajouter la farine pour former un "roux".
2
Verser le lait petit à petit tout en fouettant. Une fois que la béchamel a épaissi, retirer du feu puis incorporer le parmesan et bien mélanger.
3
Assaisonner de sel, poivre et noix de muscade. Réserver.
4
Émincer les blancs de poireaux et les faire revenir dans une sauteuse avec un filet d'huile d'olive pendant une quinzaine de minutes pour qu'ils soient tendres. Saler, poivrer et réserver.
5
Couper les pavés de saumon en cubes.
6
Dans un plat à gratin, verser un fond de béchamel. Déposer une couche de feuilles de lasagnes, recouvrir avec des poireaux, des morceaux de saumon puis verser de la béchamel. Recommencer les couches et terminer par la béchamel.
7
Ajouter la mozzarella coupée en tranches puis enfourner à 190°C pendant 30 à 35 minutes.
8
Servir bien chaud.
GratinPoissonLégumesFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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