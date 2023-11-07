Osez les lasagnes originales et gourmandes aux poireaux et au saumon, un plat convivial et facile à faire !

Par Célia Papaïx
·Publié le 07/11/2023 à 12:00
Voici une recette pour régaler toute la famille à table ! Les lasagnes au saumon et aux poireaux sont très simples à réaliser à la maison et c'est un véritable délice.
On associe souvent le saumon avec des courgettes ou des épinards mais on vous recommande de tester cette version de lasagnes au saumon et aux poireaux ! Toutes les papilles de la famille vont adorer ce gratin réconfortant et convivial. Vous pourrez remplacer les pavés de saumon par des tranches de saumon fumé si vous voulez vous faciliter la tâche et c'est tout aussi gourmand. On parie que vous allez adopter les poireaux avec cette recette de lasagnes très originale !
Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !