Voici les lasagnes de l'été au saumon et aux courgettes, c'est un pur délice !

Estivales, parfumées mais surtout très gourmandes, ces lasagnes de courgettes au saumon vont à coup sûr régaler vos papilles !
Ce qu'on aime dans les lasagnes, c'est que l'on peut les décliner à l'infini ! Classiques ou bien au thon, elles s'adaptent à toutes les saisons. Et si vous aviez déjà adoré les lasagnes d'aubergines, voici une nouvelle recette pour ravir vos papilles : les lasagnes au saumon et aux courgettes ! Légères, elles sont très parfumées et pour l'été, elles deviendront vite indispensables vous verrez ! Et en plus, elles sont très faciles à réaliser chez vous. Si vous aimez le saumon, essayez ces gnocchis au saumon et à la crème citronnée, vous allez fondre…
Recette Lasagnes de courgettes au saumon
Ingrédients
- 4 pavés de saumon
- 3 c. à soupe de huile d'olive
- 1 citron jaune
- aneth
- basilic
- 60 g de beurre
- 60 g de farine
- 50 cl de lait
- 150 g de chèvre frais
- 4 courgettes
- sel, poivre
Préparation
1
Couper le saumon en lamelles et le faire mariner 20 à 25 minutes avec l'huile d'olive, le zeste et le jus du citron. Ajouter également un peu d'aneth et de basilic.
2
Pendant ce temps, réaliser la béchamel : faire fondre le beurre puis ajouter la farine pour former un roux. Verser le lait petit à petit en mélangeant bien. Une fois que la béchamel a épaissi, ajouter la moitié du chèvre frais, du sel et du poivre.
3
Détailler les courgettes en lamelles dans la longueur.
4
Dans un plat huilé au fond, déposer des lamelles de courgettes, du saumon mariné et recouvrir de béchamel. Recommencer l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients. Finir par une couche de béchamel.
5
Émietter du chèvre frais par-dessus puis enfourner environ 40 minutes à 190°C.