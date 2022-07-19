Voici les lasagnes de l'été au saumon et aux courgettes, c'est un pur délice !

Par Célia Papaïx ·

Lasagnes de courgettes au saumon

Estivales, parfumées mais surtout très gourmandes, ces lasagnes de courgettes au saumon vont à coup sûr régaler vos papilles !

Ce qu'on aime dans les lasagnes, c'est que l'on peut les décliner à l'infini ! Classiques ou bien au thon, elles s'adaptent à toutes les saisons. Et si vous aviez déjà adoré les lasagnes d'aubergines, voici une nouvelle recette pour ravir vos papilles : les lasagnes au saumon et aux courgettes ! Légères, elles sont très parfumées et pour l'été, elles deviendront vite indispensables vous verrez ! Et en plus, elles sont très faciles à réaliser chez vous. Si vous aimez le saumon, essayez ces gnocchis au saumon et à la crème citronnée, vous allez fondre…

Recette Lasagnes de courgettes au saumon

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 pavés de saumon
  • 3 c. à soupe de huile d'olive
  • 1 citron jaune
  • aneth
  • basilic
  • 60 g de beurre
  • 60 g de farine
  • 50 cl de lait
  • 150 g de chèvre frais
  • 4 courgettes
  • sel, poivre

Préparation

1
Couper le saumon en lamelles et le faire mariner 20 à 25 minutes avec l'huile d'olive, le zeste et le jus du citron. Ajouter également un peu d'aneth et de basilic.
2
Pendant ce temps, réaliser la béchamel : faire fondre le beurre puis ajouter la farine pour former un roux. Verser le lait petit à petit en mélangeant bien. Une fois que la béchamel a épaissi, ajouter la moitié du chèvre frais, du sel et du poivre.
3
Détailler les courgettes en lamelles dans la longueur.
4
Dans un plat huilé au fond, déposer des lamelles de courgettes, du saumon mariné et recouvrir de béchamel. Recommencer l'opération jusqu'à épuisement des ingrédients. Finir par une couche de béchamel.
5
Émietter du chèvre frais par-dessus puis enfourner environ 40 minutes à 190°C.
Poisson
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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