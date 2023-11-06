Profitez d'un moment de gourmandise avec cette tourte au saumon et aux épinards très généreuse !

Pour partager un moment convivial à table, voici une merveilleuse tourte au saumon et aux épinards ! À déguster de toute urgence, c'est vraiment trop bon (et très facile à réaliser).
Après la recette économique de tourte jambon fromage, découvrez une version au saumon et aux épinards ! Festive et généreuse, cette recette de tourte sera appréciée par les papilles de tout le monde. Vous pouvez associer le saumon avec des poireaux dans un feuilleté géant, c'est tout aussi savoureux. On vous conseille d'utiliser des pavés de saumon pour réaliser cette tourte, mais vous pouvez vous simplifier la vie avec des tranches de saumon fumé. Alors, ça vous tente ?
Recette Tourte saumon épinards
Ingrédients
- 1 oignon
- 400 g de épinards frais
- 2 pâtes feuilletées
- 400 g de saumon frais en pavés
- 200 ml de crème fraîche épaisse
- 1 jaune d'oeuf
- sel, poivre
- huile d'olive
Préparation
1
Dans une poêle, faire revenir l'oignon émincé dans un peu d'huile d'olive. Ajouter les épinards bien rincés et laisser réduire.
2
Une fois l'eau évaporée, saler, poivrer et réserver.
3
Couper le saumon en tranches.
4
Dérouler une pâte feuilletée dans un moule à tarte. Piquer le fond et ajouter la moitié des épinards. Déposer les tranches de saumon, la crème puis le reste des épinards.
5
Rabattre les bords de la pâte sur la garniture, mouiller les bords avec un peu d'eau puis recouvrir avec la deuxième pâte feuilletée. Faire bien attention à souder les bords.
6
Dorer avec un jaune d'oeuf puis faire un trou au centre avec un couteau. Décorer avec une fourchette par exemple.
7
Enfourner 30 à 35 minutes pendant 180°C.