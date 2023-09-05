Moment rafraîchissant avec cette limonade de pastèque prête en 5 minutes

Cette boisson fruitée et pleine de fraîcheur va devenir votre boisson préférée de l'été !
Prolongez encore un petit peu l'été avec la très rafraîchissante limonade de pastèque ! Une boisson originale et sans alcool pour trinquer avec tout le monde à l'heure du goûter. C'est super facile et rapide à préparer, vous ne pourrez plus vous en passer ! Si vous adorez les boissons à base de pastèque, voici une recette très gourmande de smoothie avec des framboises pour voir la vie en rose. Autre idée de limonade à déguster de toute urgence et sans modération : la limonade au fruit de la passion. Tchin !
Recette Limonade de pastèque
Ingrédients
- 500 g de chair de pastèque
- 3 citrons jaunes
- 3 c. à soupe de sucre complet
- 750 g de eau gazeuse (ou plate)
- glaçons
Préparation
1
Mixer la chair de pastèque avec le jus des trois citrons jusqu'à l'obtention d'une purée.
2
Passer la purée au tamis (pour qu'elle soit le plus lisse possible) et verser dans une grande carafe.
3
Ajouter le sucre et verser l'eau gazeuse puis bien mélanger. Laisser au frais pendant au moins 1 heure, en mélangeant de temps en temps.
4
Ajouter des glaçons avant de servir et déguster bien frais !
L'astuce du chef
N'hésitez pas à mettre des feuilles de menthe dans votre limonade de pastèque pour encore plus de fraîcheur !