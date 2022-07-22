Découvrez la fraisinade, une limonade aux fraises hyper rafraîchissante pour les beaux jours !

Par Célia Papaïx ·

Limonade aux fraises

Pour vous désaltérer cet été, cette limonade aux fraises sera votre meilleure amie !

Gourmande et hyper simple à faire à la maison, vous n'allez plus vous séparer de votre carafe de fraisinade. Servez cette limonade aux fraises à toute heure de la journée, c'est vraiment trop trop bon ! Vous pourrez varier les plaisirs avec la limonade à la pastèque version smoothie ou bien avec la sangria aux fraises sans alcool. Et à l'heure de l'apéritif, si vous voulez impressionner vos invités avec un cocktail original, frais et facile à réaliser, voici le gin aux fraises !

Recette Limonade aux fraises

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 ml de eau
  • 100 g de sucre
  • 350 g de fraise
  • 350 ml de jus de citron
  • 1,5 l de eau gazeuse
  • glaçons
  • feuilles de menthe
  • 1 citron

Préparation

1
Porter l'eau et le sucre à ébullition pour réaliser un sirop et laisser refroidir.
2
Équeuter les fraises, les couper en deux et les déposer dans un mixeur ou blender (en garder quelques unes pour la décoration). Verser le sirop et le jus de citron puis bien mixer.
3
Verser dans une carafe et ajouter l'eau gazeuse et les glaçons.
4
Ajouter quelques feuilles de menthe, des fraises coupées en deux et des rondelles de citron. Servir très frais !
Fruitsété
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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