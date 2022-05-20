La rafraîchissante sangria aux fraises sans alcool vous donnera envie de fêter le retour des beaux jours !

Par Célia Papaïx ·

Sangria aux fraises sans alcool

Petits et grands pourront trinquer autour de cette pétillante et estivale sangria aux fraises car elle est sans alcool !

Avec la chaleur qui revient, il faut faire attention à ne pas se déshydrater. Alors, à l'heure de l'apéro proposez une pétillante sangria aux fraises, le tout sans alcool ! Vous pourrez ainsi vous faire plaisir sans modération et trinquer avec toute la famille autour de ce cocktail aux saveurs estivales. Osez également le mojito aux fruits rouges sans alcool, c'est à rougir de gourmandise ! Pour la version réservée aux adultes, servez (raisonnablement) des verres de sangria à la pêche et aux framboises ou encore un cocktail aux fraises et au gin très frais et très simple à faire à la maison.

Recette Sangria aux fraises sans alcool

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1,5 l de limonade
  • 250 ml de Jus de fraises
  • 1 citron
  • 2 oranges
  • 150 g de fraise
  • Quelques feuilles de menthe fraîche

Préparation

1
Dans un grand pichet ou saladier, verser la limonade, le jus de fraises et le jus fraichement pressé du citron. Mélanger.
2
Bien nettoyer les oranges puis les couper en rondelles fines et les ajouter dans le pichet.
3
Laver et équeuter les fraises. Les couper en deux puis les ajouter également dans la sangria (en garder quelques unes pour décorer les verres).
4
Rincer les feuilles de menthe puis taper dessus pour libérer les arômes et les ajouter dans la préparation. Remuer puis laisser au frais au moins 3 heures avant de déguster.
5
Servir la sangria aux fraises bien fraîche !
L'astuce du chef
Ajouter quelques glaçons dans les verres pour un côté encore plus rafraîchissant.
CocktailCocktail sans alcool
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Il existe un cocktail sans alcool qui simule les effets de l'alcool !
Il existe un cocktail sans alcool qui simule les effets de l'alcool !
15 boissons sans alcool pour se rafraîchir tout l'été sans modération
15 boissons sans alcool pour se rafraîchir tout l'été sans modération
Virgin Paloma (sans alcool)
Virgin Paloma (sans alcool)
Le premier pub sans alcool à Dublin !
Le premier pub sans alcool à Dublin !
Ceder's lance le Gin sans alcool et c'est bluffant !
Ceder's lance le Gin sans alcool et c'est bluffant !
Mojito aux fruits rouges sans alcool
Mojito aux fruits rouges sans alcool
Sangria blanche aux pommes sans alcool
Sangria blanche aux pommes sans alcool
Virgin mojito aux fraises (sans alcool)
Virgin mojito aux fraises (sans alcool)
Virgin mojito aux fruits rouges (sans alcool)
Virgin mojito aux fruits rouges (sans alcool)
Smoothie façon piña colada sans alcool
Smoothie façon piña colada sans alcool