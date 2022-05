La rafraîchissante sangria aux fraises sans alcool vous donnera envie de fêter le retour des beaux jours !

Petits et grands pourront trinquer autour de cette pétillante et estivale sangria aux fraises car elle est sans alcool !

Avec la chaleur qui revient, il faut faire attention à ne pas se déshydrater. Alors, à l'heure de l'apéro proposez une pétillante sangria aux fraises, le tout sans alcool ! Vous pourrez ainsi vous faire plaisir sans modération et trinquer avec toute la famille autour de ce cocktail aux saveurs estivales. Osez également le mojito aux fruits rouges sans alcool, c'est à rougir de gourmandise ! Pour la version réservée aux adultes, servez (raisonnablement) des verres de sangria à la pêche et aux framboises ou encore un cocktail aux fraises et au gin très frais et très simple à faire à la maison.