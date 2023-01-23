On retombe en enfance avec la gourmandise de ces madeleines à l'orange, miam !

Par Célia Papaïx ·

Madeleine à l'orange

À déguster à l'heure du goûter, vous allez vous régaler à tous les coups avec ces petites madeleines à l'orange !

Qui n'aime pas les madeleines ? C'est un petit peu notre plaisir coupable alors on n'hésite pas à renouveler nos recettes pour continuer de se régaler avec ces petits gâteaux tout moelleux. Aujourd'hui, on vous propose une version à l'orange super gourmande et super facile à reproduire à la maison. Vous allez voir, c'est un jeu d'enfant et promis, vos papilles vont vous remercier. Pour encore plus de réconfort, osez les madeleines au citron ! Partagez également un bon quatre-quarts à l'orange à l'heure du goûter.

Recette Madeleine à l'orange

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 170 g de beurre
  • 1/2 orange bio
  • 125 g de sucre
  • 2 oeufs
  • 50 ml de lait
  • 10 ml de jus d'orange pressé
  • 160 g de farine
  • 1/2 sachet de levure

Préparation

1
Faire fondre le beurre dans une casserole à feu doux pour qu'il prenne une légère coloration noisette. Réserver.
2
Râper le zeste de la demi-orange et mélanger avec le sucre et les oeufs jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
3
Verser le lait et le jus d'orange. Incorporer la farine et la levure et bien mélanger.
4
Verser le beurre noisette et remuer jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse. Laisser reposer 2 heures au frigo.
5
Préchauffer le four à 260°C.
6
Remplir les moules à madeleines beurrées aux 3/4 et enfourner. Éteindre directement le four et laisser les madeleines cuire doucement pendant 10 minutes. Elles vont prendre une jolie couleur dorée et bien gonfler.
7
Laisser refroidir sur une grille et déguster !
L'astuce du chef
Le temps de repos au frais est nécessaire pour créer le choc thermique qui fera gonfler les madeleines.
GouterFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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