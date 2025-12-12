Recette bûche de Noël rapide : la version roulée au chocolat et à l'orange très gourmande

Cette bûche roulée au chocolat et orange confite est un dessert de Noël simple, rapide et ultra-gourmand ! La génoise légère s'enroule autour d'une ganache fondante au chocolat, rehaussée par la douceur acidulée de l'orange confite. Parfaite pour un repas de fête sans stress, cette bûche maison impressionne tout en restant hyper simple à préparer. Ce dessert festif est juste irrésistible ! Vous pourrez décorer votre bûche avec de la ganache tout autour ou la laisser nature pour encore plus de simplicité. N'hésitez pas à garder la base de cette recette et de l'adapter selon vos envies avec des morceaux de poires, de la confiture, de la crème fouettée...
Recette Bûche roulée au chocolat et à l'orange
Ingrédients
- 4 oeufs
- 100 g de sucre
- 100 g de farine
- 200 g de chocolat noir
- 20 cl de crème liquide entière
- 60 g de orange confite
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Fouetter les oeufs avec le sucre jusqu'à blanchiment. Ajouter la farine délicatement puis verser sur une plaque recouverte de papier cuisson.
3
Enfourner 10 minutes. Quand la génoise est bien dorée, sortir du four puis la rouler aussitôt dans un torchon humide en prenant soin de ne pas la casser. Réserver.
4
Pendant ce temps, faire chauffer la crème liquide dans une casserole jusqu'à frémissement. Verser sur le chocolat cassé en morceaux en trois fois et émulsionner le tout pour obtenir une belle ganache lisse et brillante.
5
Étaler la ganache sur la génoise puis ajouter les morceaux d'orange confite. Rouler délicatement en serrant bien et enrouler dans du film alimentaire.
6
Réserver au frais jusqu'à la dégustation.