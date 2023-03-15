Proposez un mimosa à la grenade et à l'orange pour votre prochain brunch, un cocktail super facile à réaliser !

Ce cocktail à base de champagne, jus d'orange et jus de grenade sera idéal pour accompagner votre prochain brunch dominical.
Le mimosa est l'incontournable des brunchs ! Ce cocktail, servi dans une flûte, se prépare traditionnellement avec du champagne et du jus d'orange. Mais pour le rendre plus gourmand et plus original, on vous propose une version au jus de grenade ! Très simple à réaliser, il accompagnera à merveille vos futurs brunchs, on vous le garantit. Vous pouvez aussi utiliser du prosecco à la place du champagne si vous préférez. C'est un cocktail léger et fruité qui fera sensation à table !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Cocktail mimosa à la grenade et à l'orange
Ingrédients
- 30 ml de jus de grenade
- 15 ml de jus d'orange
- 120 ml de champagne (ou prosecco)
Préparation
1
Verser le jus de grenade et le jus d'orange dans une flûte à champagne et mélanger.
2
Ajouter le champagne (ou le prosecco). Décorer avec quelques graines de grenade ou bien une tranche d'orange et déguster bien frais !
L'astuce du chef
Penser à mettre tous les ingrédients au frais avant de réaliser le cocktail.