Proposez un mimosa à la grenade et à l'orange pour votre prochain brunch, un cocktail super facile à réaliser !

Par Célia Papaïx ·

Cocktail mimosa à la grenade et à l'orange

Ce cocktail à base de champagne, jus d'orange et jus de grenade sera idéal pour accompagner votre prochain brunch dominical.

Le mimosa est l'incontournable des brunchs ! Ce cocktail, servi dans une flûte, se prépare traditionnellement avec du champagne et du jus d'orange. Mais pour le rendre plus gourmand et plus original, on vous propose une version au jus de grenade ! Très simple à réaliser, il accompagnera à merveille vos futurs brunchs, on vous le garantit. Vous pouvez aussi utiliser du prosecco à la place du champagne si vous préférez. C'est un cocktail léger et fruité qui fera sensation à table !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Cocktail mimosa à la grenade et à l'orange

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 30 ml de jus de grenade
  • 15 ml de jus d'orange
  • 120 ml de champagne (ou prosecco)

Préparation

1
Verser le jus de grenade et le jus d'orange dans une flûte à champagne et mélanger.
2
Ajouter le champagne (ou le prosecco). Décorer avec quelques graines de grenade ou bien une tranche d'orange et déguster bien frais !
L'astuce du chef
Penser à mettre tous les ingrédients au frais avant de réaliser le cocktail.
CocktailBrunch
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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