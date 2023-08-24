Voici une recette très facile de moules au curry, un plat qui sent bon les vacances !

Servez vos moules avec une délicieuse sauce au curry ! Vos papilles vont adorer ce mélange de saveurs iodées et légèrement épicées.
Pour pimper les traditionnelles moules frites, découvrez une recette de moules au curry ! La sauce est nappante et gourmande pour offrir à vos papilles un souvenir exquis. C'est à s'en lécher les doigts… On vous recommande de remplacer les frites par des frites de courgettes pour un repas encore plus original ! Tout le monde va vous demander la recette, on vous le garantit. Pour sublimer une nouvelle fois les moules et leurs arômes iodés, voici une recette à la sauce tomate. Un délice !
Ingrédients
- 2 kg de moules
- 4 échalotes
- 30 g de beurre
- 400 ml de vin blanc de cuisine
- 200 ml de crème liquide entière
- curry
- poivre
- 1 jus de citron
Préparation
1
Gratter la coquille des moules et bien laver à l'eau claire.
2
Émincer finement les échalotes et les faire revenir dans une cocotte avec le beurre pendant quelques minutes.
3
Verser le vin blanc et porter le tout à ébullition. Laisser réduire puis ajouter les moules.
4
Couvrir la cocotte et laisser cuire environ 5 minutes à feu vif, afin que les moules s'ouvrent.
5
Retirer les moules de la cocotte puis verser la crème liquide. Assaisonner de curry à convenance, poivrer et arroser de jus de citron. Laisser la crème épaissir pendant quelques minutes.
6
Servir les moules avec la sauce au curry !