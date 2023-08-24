Voici une recette très facile de moules au curry, un plat qui sent bon les vacances !

Par Célia Papaïx ·

Moules au curry

Servez vos moules avec une délicieuse sauce au curry ! Vos papilles vont adorer ce mélange de saveurs iodées et légèrement épicées.

Pour pimper les traditionnelles moules frites, découvrez une recette de moules au curry ! La sauce est nappante et gourmande pour offrir à vos papilles un souvenir exquis. C'est à s'en lécher les doigts… On vous recommande de remplacer les frites par des frites de courgettes pour un repas encore plus original ! Tout le monde va vous demander la recette, on vous le garantit. Pour sublimer une nouvelle fois les moules et leurs arômes iodés, voici une recette à la sauce tomate. Un délice !

Recette Moules au curry

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 kg de moules
  • 4 échalotes
  • 30 g de beurre
  • 400 ml de vin blanc de cuisine
  • 200 ml de crème liquide entière
  • curry
  • poivre
  • 1 jus de citron

Préparation

1
Gratter la coquille des moules et bien laver à l'eau claire.
2
Émincer finement les échalotes et les faire revenir dans une cocotte avec le beurre pendant quelques minutes.
3
Verser le vin blanc et porter le tout à ébullition. Laisser réduire puis ajouter les moules.
4
Couvrir la cocotte et laisser cuire environ 5 minutes à feu vif, afin que les moules s'ouvrent.
5
Retirer les moules de la cocotte puis verser la crème liquide. Assaisonner de curry à convenance, poivrer et arroser de jus de citron. Laisser la crème épaissir pendant quelques minutes.
6
Servir les moules avec la sauce au curry !
PoissonFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Cornet aux moules
Cornet aux moules
Moules en éclade
Moules en éclade
Ceviche de moules
Ceviche de moules
Moules marinières
Moules marinières
Moules farcies
Moules farcies
Patate farcie aux moules
Patate farcie aux moules
Bouillabaisse aux moules
Bouillabaisse aux moules
Moules à la sauce tomate
Moules à la sauce tomate
Salade de pâtes aux moules et crevettes
Salade de pâtes aux moules et crevettes
Moules gratinées en persillade
Moules gratinées en persillade