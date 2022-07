Les moules à la sauce tomate ont comme un goût de vacances au bord de la plage

Invitez la mer et ses arômes iodés dans votre assiette avec ces moules à la sauce tomate ! C'est vraiment très gourmand…

On connaît déjà par cœur la recette des moules marinières. Mais avez-vous déjà essayé les moules à la sauce tomate ? Non ? Alors c'est l'occasion de préparer cette version absolument irrésistible ! Avec cette sauce tomate aillée onctueuse et faite maison ainsi que des herbes aromatiques, vos moules seront vraiment très gourmandes. On vous conseille vraiment de passer en cuisine, vous ne vous en passerez plus ! Essayez ce risotto aux moules pour avoir l'impression de voyager au bord de la mer. Et si les vacances vous manquent, régalez-vous avec la soupe de moules à la crème et aux épices !