Les moules à la sauce tomate ont comme un goût de vacances au bord de la plage

Invitez la mer et ses arômes iodés dans votre assiette avec ces moules à la sauce tomate ! C'est vraiment très gourmand…
On connaît déjà par cœur la recette des moules marinières. Mais avez-vous déjà essayé les moules à la sauce tomate ? Non ? Alors c'est l'occasion de préparer cette version absolument irrésistible ! Avec cette sauce tomate aillée onctueuse et faite maison ainsi que des herbes aromatiques, vos moules seront vraiment très gourmandes. On vous conseille vraiment de passer en cuisine, vous ne vous en passerez plus ! Essayez ce risotto aux moules pour avoir l'impression de voyager au bord de la mer. Et si les vacances vous manquent, régalez-vous avec la soupe de moules à la crème et aux épices !
Recette Moules à la sauce tomate
Ingrédients
- 5 tomates
- 1 filet d'huile d'olive
- 2 gousses d'ail
- 1 c. à soupe de chapelure
- 2 l de moule
- 1 verre vin blanc sec
- 3 branches de persil
- quelques brins de thym
- 1 à 2 Feuilles de laurier
- sel, poivre
Préparation
1
Porter un grand volume d'eau à ébullition puis plonger les tomates 30 secondes. Les plonger dans de l'eau froide tout de suite après.
2
Dans une poêle, verser un filet d'huile d'olive et faire revenir l'ail haché. Ajouter les tomates pelées, épépinées et coupées en petits cubes. Saupoudrer de chapelure pour "lier" la sauce, saler, poivrer et laisser mijoter une quinzaine de minutes.
3
Pendant ce temps, bien rincer les moules. Les mettre dans une casserole avec le vin blanc, le persil haché grossièrement, le thym et le laurier. Poivrer légèrement et laisser les moules s'ouvrir.
4
Une fois les moules ouvertes, filtrer le jus de cuisson dans un linge propre pour retenir le sable.
5
Mélanger les moules avec la sauce tomate et le jus de cuisson filtré. Porter le tout à ébullition et stopper la cuisson aux premiers bouillons. Déguster bien chaud !