Croustillez de gourmandise avec les frites de courgettes pour un apéro plus healthy !

Pour changer de l'ordinaire, osez les frites de courgettes ! Et fini de culpabiliser, elles sont sans friture et trop gourmandes. À vous de les refaire à la maison !
L'été arrive à grands pas alors on recherche des recettes plus légères sans oublier la gourmandise. On continue alors de réinventer les frites. Après celles aux aubergines très croustillantes, les très originales à l'avocat ou les caliente à la patate douce, on veut toujours des frites des frites des frites ! C'est une version green que l'on vous propose aujourd'hui : des frites de courgettes. Avec une chapelure au parmesan et servies avec une sauce citronnée à l'ail, c'est un pur délice dont on ne se lasse pas ! En plus, vous n'aurez même pas besoin de culpabiliser puisqu'elles sont sans friture.
Recette Frites de courgettes
Ingrédients
- 3 courgettes
- 4 c. à soupe de huile d'olive
- 1 gousse d'ail
- 1 citron
- 40 g de parmesan
- 20 g de chapelure
- sel, poivre
Préparation
1
Bien laver les courgettes et retirer les extrémités. Les fendre en 4 dans la longueur et retirer les graines s'il y en a trop.
2
Détailler de plus petits bâtonnets de courgettes et mettre le tout dans un saladier.
3
Mélanger l'huile d'olive avec la gousse d'ail hachée ainsi que le zeste de citron. Verser sur les bâtonnets de courgettes et, avec les mains, bien mélanger pour badigeonner tous les morceaux.
4
Déposer les frites de courgettes sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
5
Mélanger le parmesan râpé et la chapelure. Saler, poivrer et saupoudrer sur les frites de courgettes. Enfourner 12 à 15 minutes à 200°C jusqu'à ce que les frites soient bien dorées.
6
Servir avec une sauce au yaourt, au citron et à l'ail !