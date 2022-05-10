Croustillez de gourmandise avec les frites de courgettes pour un apéro plus healthy !

Par Célia Papaïx ·

Frites de courgettes

Pour changer de l'ordinaire, osez les frites de courgettes ! Et fini de culpabiliser, elles sont sans friture et trop gourmandes. À vous de les refaire à la maison !

L'été arrive à grands pas alors on recherche des recettes plus légères sans oublier la gourmandise. On continue alors de réinventer les frites. Après celles aux aubergines très croustillantes, les très originales à l'avocat ou les caliente à la patate douce, on veut toujours des frites des frites des frites ! C'est une version green que l'on vous propose aujourd'hui : des frites de courgettes. Avec une chapelure au parmesan et servies avec une sauce citronnée à l'ail, c'est un pur délice dont on ne se lasse pas ! En plus, vous n'aurez même pas besoin de culpabiliser puisqu'elles sont sans friture.

Recette Frites de courgettes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 courgettes
  • 4 c. à soupe de huile d'olive
  • 1 gousse d'ail
  • 1 citron
  • 40 g de parmesan
  • 20 g de chapelure
  • sel, poivre

Préparation

1
Bien laver les courgettes et retirer les extrémités. Les fendre en 4 dans la longueur et retirer les graines s'il y en a trop.
2
Détailler de plus petits bâtonnets de courgettes et mettre le tout dans un saladier.
3
Mélanger l'huile d'olive avec la gousse d'ail hachée ainsi que le zeste de citron. Verser sur les bâtonnets de courgettes et, avec les mains, bien mélanger pour badigeonner tous les morceaux.
4
Déposer les frites de courgettes sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
5
Mélanger le parmesan râpé et la chapelure. Saler, poivrer et saupoudrer sur les frites de courgettes. Enfourner 12 à 15 minutes à 200°C jusqu'à ce que les frites soient bien dorées.
6
Servir avec une sauce au yaourt, au citron et à l'ail !
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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