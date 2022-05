Croustillez de gourmandise avec les frites de courgettes pour un apéro plus healthy !

Pour changer de l'ordinaire, osez les frites de courgettes ! Et fini de culpabiliser, elles sont sans friture et trop gourmandes. À vous de les refaire à la maison !

L'été arrive à grands pas alors on recherche des recettes plus légères sans oublier la gourmandise. On continue alors de réinventer les frites. Après celles aux aubergines très croustillantes, les très originales à l'avocat ou les caliente à la patate douce, on veut toujours des frites des frites des frites ! C'est une version green que l'on vous propose aujourd'hui : des frites de courgettes. Avec une chapelure au parmesan et servies avec une sauce citronnée à l'ail, c'est un pur délice dont on ne se lasse pas ! En plus, vous n'aurez même pas besoin de culpabiliser puisqu'elles sont sans friture.