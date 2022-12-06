Laissez-vous emporter par les saveurs gourmandes de ce poulet à l'asiatique à l'orange, miel et épices !

C'est un véritable régal pour les papilles ! Ce poulet mariné à l'orange, au miel et aux épices va vous transporter dans un voyage ultra-gourmand…
Si vous aussi vous aimez les recettes de poulet marinées, vous êtes au bon endroit ! Après le poulet au citron, on vous propose aujourd'hui une nouvelle version très gourmande de blancs de poulet marinés à l'orange, au miel et aux épices. Très simple à réaliser chez vous, c'est une recette qui va avoir son effet à table on vous le garantit ! Osez notre version croustillante du poulet à l'asiatique, c'est une tuerie. Et si vous aimez les plats plus spicy, découvrez les ailes de poulet épicées, vous allez adorer !
Recette Poulet à l'asiatique à l'orange, miel et épices
Ingrédients
- 6 oranges
- 1 gousse d'ail
- 2 c. à soupe de persil ciselé
- 4 c. à soupe de miel
- 1 c. à café de thym séché
- 1/2 c. à café de piment en poudre
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 600 g de blancs de poulet
- sel, poivre
- 10 g de beurre
Préparation
1
Bien laver les oranges et les sécher. Prélever les zestes puis les couper en deux pour extraire tout le jus.
2
Verser le tout dans un saladier avec la gousse d'ail haché, le persil, le miel, le thym, le piment et l'huile d'olive. Bien mélanger.
3
Ajouter les blancs de poulet coupés en cubes, mélanger puis couvrir et laisser mariner pendant une heure minimum. Remuer de temps en temps pendant le temps de macération.
4
Une fois le poulet bien mariné, l'égoutter et garder le jus.
5
Faire fondre le beurre dans une grande poêle avec un verre de marinade. Ajouter les morceaux de poulet et les laisser dorer quelques minutes.
6
Saler, poivrer et laisser mijoter pendant une dizaine de minutes.
7
Servir aussitôt avec du riz !