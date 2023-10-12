Des muffins salés à la raclette, la recette irrésistible pour un apéritif hyper gourmand et rapide à préparer !

Pour les amoureux de fromage à raclette, découvrez ces merveilleux muffins salés à la raclette et aux lardons ! Une escapade gourmande et montagnarde en une seule bouchée.
Si vous avez des restes de fromage à raclette et un apéro à improviser, voici une recette hyper gourmand à préparer de toute urgence : des muffins salés au fromage à raclette et aux lardons ! C'est très simple à réaliser à la dernière minute et on vous garantit que vous allez vous régaler. On vous conseille de les servir encore un peu chauds, ils seront fondants et coulant à souhait… Pour recycler vos restes de votre dernière soirée raclette, ce croque-monsieur bien cheesy est idéal !
Recette Muffins salés à la raclette
Ingrédients
- 100 g de lardons
- 280 g de farine
- 1 sachet de levure
- 2 oeufs
- 100 ml de lait
- 150 g de yaourt nature
- 100 g de beurre fondu
- 100 g de fromage à raclette
- sel, poivre
Préparation
1
Faire cuire les lardons dans une poêle sans ajout de matière grasse. Réserver.
2
Mélanger dans un premier récipient la farine et la levure.
3
Dans un deuxième récipient, battre les oeufs avec le lait, le yaourt nature et le beurre fondu.
4
Verser cette préparation sur la farine et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Ajouter les lardons et le fromage à raclette coupé en dés.
5
Saler, poivrer et mélanger. Verser dans des moules à muffins en silicone (ou graissés) et enfourner à 180°C pendant une vingtaine de minutes.
6
Vérifier la cuisson en plantant la lame d'un couteau, elle doit ressortir sèche. Déguster aussitôt !