Improvisez des muffins salés au chorizo et à la mozzarella pour un apéro caliente et très gourmand !

Apéro de dernière minute en vue ? Proposez à vos convives des petits muffins salés bien relevés avec du chorizo et de la mozzarella ! Ça dégouline de gourmandise…
Pour changer des chips et autres tartinades classiques à l'heure de l'apéro, voici une recette à essayer de toute urgence ! Les muffins salés sont parfaits pour un apéro dînatoire gourmand et on peut décliner les versions à l'infini : il faut simplement garder la préparation de base et on ajoute la garniture de notre choix. Aujourd'hui, ça va chauffer avec les muffins au chorizo et à la mozzarella ! Piquant ou doux, choisissez le chorizo que vous voulez. Et si vous aimez quand c'est très épicé, n'hésitez pas à ajouter une pointe de piment ! La mozzarella bien filante apporte la gourmandise à ces muffins salés… C'est parti !
Recette Muffins salés au chorizo et à la mozzarella
Ingrédients
- 280 g de farine
- 1 sachet de levure chimique
- 2 oeufs
- 100 ml de lait
- 150 g de yaourt
- 100 g de beurre fondu
- sel, poivre
- 1 pincée de piment (optionnel)
- 1/2 chorizo (doux ou fort)
- 40 g de Mozzarella râpée
- 1/2 boules de mozarella
Préparation
1
Mélanger la farine et la levure dans un premier récipient. Dans un autre, mélanger les oeufs, le lait, le yaourt et le beurre fondu.
2
Verser les ingrédients liquides sur les poudres et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse. Assaisonner de sel, poivre et piment.
3
Couper le chorizo en dés et les ajouter dans la pâte avec la mozzarella râpée et la boule de mozzarella coupée en dés.
4
Mélanger puis verser dans des moules à muffins en silicone (ou des moules classiques graissés). Enfourner à 180°C pendant environ 20 minutes.
5
Tester la cuisson en plantant la lame d'un couteau, elle doit ressortir sèche.