Pour un apéro de dernière minute, pensez aux muffins salés au jambon, chèvre et tomates !

Improvisez cette recette gourmande pour l'apéritif : des petits muffins salés au jambon cru, fromage de chèvre et tomates cerises. Super facile à faire et trop gourmand !
Pour ravir les papilles de vos invités à l'heure de l'apéro, rien de tel que des muffins salés ! On peut les décliner selon nos goûts et aujourd'hui, on se fait plaisir avec une recette au jambon cru, fromage de chèvre et tomates cerises. C'est super simple et rapide à préparer ! Pour une version végétarienne, osez le mélange courgettes chèvre, deux saveurs qui se marient à merveille. Le moelleux de ces petits muffins salés fera l'unanimité, tout comme cette recette au saumon. Le cœur coulant au fromage frais est une vraie surprise pour les papilles…
Recette Muffins salés au jambon, chèvre et tomates
Ingrédients
- 2 oeufs
- 10 cl de lait
- 125 g de yaourt nature
- 100 g de beurre fondu
- 280 g de farine
- 1 sachet de levure
- sel, poivre
- 1 crottin de chèvre
- 10 tomates cerises
- 4 tranches de jambon cru
Préparation
1
Battre les oeufs et verser le lait et le yaourt. Ajouter le beurre fondu, la farine et la levure et bien mélanger, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
2
Saler, poivrer et ajouter le crottin de chèvre coupé en petits morceaux.
3
Laver les tomates cerises et les couper en petits dés. Les incorporer à la préparation ainsi que le jambon cru coupé en lamelles.
4
Verser la pâte dans des petits moules à muffins en silicone (ou alors des moules beurrés).
5
Enfourner 20 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
6
Laisser refroidir et déguster !