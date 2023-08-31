Pour un apéro de dernière minute, pensez aux muffins salés au jambon, chèvre et tomates !

Par Célia Papaïx ·

Muffins salés au jambon, chèvre et tomates

Improvisez cette recette gourmande pour l'apéritif : des petits muffins salés au jambon cru, fromage de chèvre et tomates cerises. Super facile à faire et trop gourmand !

Pour ravir les papilles de vos invités à l'heure de l'apéro, rien de tel que des muffins salés ! On peut les décliner selon nos goûts et aujourd'hui, on se fait plaisir avec une recette au jambon cru, fromage de chèvre et tomates cerises. C'est super simple et rapide à préparer ! Pour une version végétarienne, osez le mélange courgettes chèvre, deux saveurs qui se marient à merveille. Le moelleux de ces petits muffins salés fera l'unanimité, tout comme cette recette au saumon. Le cœur coulant au fromage frais est une vraie surprise pour les papilles…

Recette Muffins salés au jambon, chèvre et tomates

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oeufs
  • 10 cl de lait
  • 125 g de yaourt nature
  • 100 g de beurre fondu
  • 280 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • sel, poivre
  • 1 crottin de chèvre
  • 10 tomates cerises
  • 4 tranches de jambon cru

Préparation

1
Battre les oeufs et verser le lait et le yaourt. Ajouter le beurre fondu, la farine et la levure et bien mélanger, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.
2
Saler, poivrer et ajouter le crottin de chèvre coupé en petits morceaux.
3
Laver les tomates cerises et les couper en petits dés. Les incorporer à la préparation ainsi que le jambon cru coupé en lamelles.
4
Verser la pâte dans des petits moules à muffins en silicone (ou alors des moules beurrés).
5
Enfourner 20 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
6
Laisser refroidir et déguster !
MuffinsFacileApéritif dînatoire
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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