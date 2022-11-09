Pour recycler vos restes de raclette, craquez pour le croque-monsieur à la raclette ultra-gourmand !

Il vous reste du fromage à raclette et de la charcuterie après votre soirée raclette ? Pas de problème, voici une recette très cheesy pour vous régaler !
Vous voulez pimper le croque-monsieur traditionnel et vous venez de faire une raclette party ? Ça tombe bien, on a la recette idéale pour vous ! Pour combler de plaisir vos papilles un lendemain de raclette, que diriez-vous de croquer dans ce merveilleux croque-monsieur à la raclette ? Coulant, croquant et trop gourmand, il va vite devenir votre péché mignon préféré cet hiver. Et parce que la gourmandise n'a aucune limite, réalisez la version croque-madame à la raclette, le sandwich le plus réconfortant de la saison !
Recette Croque-monsieur à la raclette
Ingrédients
- 8 tranches de pain de mie
- 40 g de beurre mou (ou margarine)
- 8 tranches de fromage à raclette
- 4 tranches de jambon
- 1 poignée de fromage râpé (facultatif)
- cornichons pour accompagner
Préparation
1
Beurrer les tranches de pain de mie. Déposer une première tranche de raclette sur quatre d'entre elles.
2
Ajouter la tranche de jambon puis la deuxième tranche de fromage à raclette. Refermer le croque-monsieur avec une tranche de pain de mie beurré.
3
Saupoudrer de fromage râpé (optionnel) avant d'enfourner 10 à 15 minutes à 200°C pour que les croque-monsieur soient bien dorés.
4
Servir avec des cornichons et déguster bien chaud !
L'astuce du chef
Remplacer le jambon par la charcuterie de votre choix !