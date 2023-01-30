Fondez pour la gourmandise de ce cake au chorizo et à la feta, il va faire sensation auprès de vos papilles !

Légèrement épicé mais terriblement moelleux, ce cake au chorizo et à la feta va vous faire fondre de plaisir. Alors, n'attendez plus et passez vite en cuisine !
Qu'on le serve à l'heure de l'apéritif, en entrée avec une salade ou bien à emporter pour un pique-nique, le cake est toujours une idée délicieuse. Il existe tout un tas de recettes gourmandes. Du plus original au chou rouge à la version épicée du jour au chorizo, on se régale à tous les coups ! Très simple à préparer, on ajoute un peu de feta pour la gourmandise et voilà. Pour fondre de plaisir une nouvelle fois, osez les madeleines au chorizo et à la mozzarella, vous ne vous en passerez plus…
Recette Cake au chorizo et à la feta
Ingrédients
- 200 g de farine
- 1 sachet de levure
- 4 oeufs
- 12,5 cl de lait
- 7 cl de huile
- sel, poivre
- 150 g de feta
- 150 g de chorizo
- quelques tomates cerises
Préparation
1
Mélanger la farine, la levure, les oeufs, le lait et l'huile jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Saler et poivrer.
2
Ajouter la feta émiettée et le chorizo coupé en petits dés.
3
Ajouter les tomates cerises coupées en deux et mélanger.
4
Verser dans un moule à cake beurré et fariné (ou recouvert de papier sulfurisé) puis enfourner 30 à 35 minutes à 200°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
5
Laisser refroidir quelques minutes avant de démouler puis déposer sur une grille afin d'éviter que le cake soit trop humide.