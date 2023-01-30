Fondez pour la gourmandise de ce cake au chorizo et à la feta, il va faire sensation auprès de vos papilles !

Par Célia Papaïx ·

Cake au chorizo et à la feta

Légèrement épicé mais terriblement moelleux, ce cake au chorizo et à la feta va vous faire fondre de plaisir. Alors, n'attendez plus et passez vite en cuisine !

Qu'on le serve à l'heure de l'apéritif, en entrée avec une salade ou bien à emporter pour un pique-nique, le cake est toujours une idée délicieuse. Il existe tout un tas de recettes gourmandes. Du plus original au chou rouge à la version épicée du jour au chorizo, on se régale à tous les coups ! Très simple à préparer, on ajoute un peu de feta pour la gourmandise et voilà. Pour fondre de plaisir une nouvelle fois, osez les madeleines au chorizo et à la mozzarella, vous ne vous en passerez plus…

Recette Cake au chorizo et à la feta

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 4 oeufs
  • 12,5 cl de lait
  • 7 cl de huile
  • sel, poivre
  • 150 g de feta
  • 150 g de chorizo
  • quelques tomates cerises

Préparation

1
Mélanger la farine, la levure, les oeufs, le lait et l'huile jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène. Saler et poivrer.
2
Ajouter la feta émiettée et le chorizo coupé en petits dés.
3
Ajouter les tomates cerises coupées en deux et mélanger.
4
Verser dans un moule à cake beurré et fariné (ou recouvert de papier sulfurisé) puis enfourner 30 à 35 minutes à 200°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
5
Laisser refroidir quelques minutes avant de démouler puis déposer sur une grille afin d'éviter que le cake soit trop humide.
CakeRapideFacileApéritif dînatoirePique-nique
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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