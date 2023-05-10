Craquez pour ces biscuits salés aux tomates séchées et chorizo pour un apéritif gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Biscuits salés aux tomates séchées et chorizo

Partagez ces petits biscuits croquants aux tomates séchées et au chorizo pour un apéro convivial et ensoleillé. À découvrir de toute urgence !

Vous improvisez un apéro de dernière minute et vous ne voulez pas servir des biscuits déjà tout prêts ? Voici une recette facile et rapide à partager avec vos amis : des biscuits salés aux tomates séchées et au chorizo, c'est une tuerie ! À croquer ou à plonger dans des tartinades gourmandes, vous n'en ferez qu'une bouchée c'est certain. Proposez aussi des cookies salés aux poivrons et à la pancetta pour ravir les papilles de vos convives. On vous recommande également les crackers au cheddar maison, c'est super simple à préparer et c'est délicieux !

Recette Biscuits salés aux tomates séchées et chorizo

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 75 g de farine
  • 1 pincée de sel
  • 1 c. à café de levure chimique
  • 1 c. à soupe de poudre d'amande
  • 2 c. à soupe de Herbes de Provence
  • 30 g de parmesan
  • 40 g de beurre fondu
  • 1 oeuf
  • 50 g de tomates séchées
  • 20 g de chorizo

Préparation

1
Mélanger la farine, le sel, la levure chimique, la poudre d'amande, les herbes de Provence et le parmesan râpé.
2
Ajouter le beurre fondu et l'oeuf puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène.
3
Détailler les tomates séchées et le chorizo en petits cubes puis les incorporer dans la préparation précédente.
4
Former des petites boules et les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé.
5
Enfourner 10 minutes à 210°C. Laisser refroidir sur une grille avant de servir à l'apéro.
CookiesFacileRapideApéritif dînatoire
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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