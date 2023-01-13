Adoptez l'omelette soufflée, c'est un nuage de gourmandise pour un repas express !

Recette rapide et pas chère du jour : l'omelette soufflée ! Ultra-fluffy, vous allez fondre de plaisir tout en simplicité.
Pas besoin de passer des heures en cuisine pour se régaler. Et pour vous le prouver, voici une recette d'omelette soufflée à couper le souffle ! Très originale et pourtant très simple, vos papilles vont très vite l'adopter. On l'accompagne d'une salade généreuse pour un repas complet et équilibré. En plus, il ne vous faudra que des oeufs, un peu de beurre, du sel et du poivre, c'est tout ! Encore une recette d'omelette pas chère. Vous pouvez ajouter un peu de jambon et de fromage pour plus de gourmandise ou alors du chèvre et des épinards.
Recette Omelette soufflée (ou fluffy)
Ingrédients
- 3 oeufs
- 1 noix de beurre
- sel, poivre
Préparation
1
Séparer les blancs des jaunes. Battre les jaunes jusqu'à ce qu'ils soient lisses.
2
Monter les blancs en neige pour qu'ils soient bien fermes. Ajouter délicatement les jaunes avec une spatule. Attention à ne pas "casser" la préparation ! Elle doit être bien homogène.
3
Dans une poêle sur feu moyen, faire fondre le beurre puis verser l'appareil à omelette. Couvrir et laisser cuire. Vérifier la consistance des bords en soulevant régulièrement le couvercle.
4
Poursuivre la cuisson jusqu'à ce que la spatule puisse passer tout autour de l'omelette et en dessous. Attention à ne pas la briser.
5
Lorsqu'elle est suffisamment décollée des bords, éteindre le feu et assaisonner de sel et de poivre sur une moitié. Rabattre l'autre moitié par-dessus pour la plier en deux.