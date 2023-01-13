Adoptez l'omelette soufflée, c'est un nuage de gourmandise pour un repas express !

Par Célia Papaïx ·

Omelette soufflée (ou fluffy)

Recette rapide et pas chère du jour : l'omelette soufflée ! Ultra-fluffy, vous allez fondre de plaisir tout en simplicité.

Pas besoin de passer des heures en cuisine pour se régaler. Et pour vous le prouver, voici une recette d'omelette soufflée à couper le souffle ! Très originale et pourtant très simple, vos papilles vont très vite l'adopter. On l'accompagne d'une salade généreuse pour un repas complet et équilibré. En plus, il ne vous faudra que des oeufs, un peu de beurre, du sel et du poivre, c'est tout ! Encore une recette d'omelette pas chère. Vous pouvez ajouter un peu de jambon et de fromage pour plus de gourmandise ou alors du chèvre et des épinards.

Recette Omelette soufflée (ou fluffy)

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 1 noix de beurre
  • sel, poivre

Préparation

1
Séparer les blancs des jaunes. Battre les jaunes jusqu'à ce qu'ils soient lisses.
2
Monter les blancs en neige pour qu'ils soient bien fermes. Ajouter délicatement les jaunes avec une spatule. Attention à ne pas "casser" la préparation ! Elle doit être bien homogène.
3
Dans une poêle sur feu moyen, faire fondre le beurre puis verser l'appareil à omelette. Couvrir et laisser cuire. Vérifier la consistance des bords en soulevant régulièrement le couvercle.
4
Poursuivre la cuisson jusqu'à ce que la spatule puisse passer tout autour de l'omelette et en dessous. Attention à ne pas la briser.
5
Lorsqu'elle est suffisamment décollée des bords, éteindre le feu et assaisonner de sel et de poivre sur une moitié. Rabattre l'autre moitié par-dessus pour la plier en deux.
6
Déguster aussitôt !
VégétarienRapideFacilePas chères
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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