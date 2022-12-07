Recette étudiante express et pas chère : une omelette jambon fromage prête en 5 minutes !

Par Célia Papaïx ·

Omelette jambon fromage pas chère

Cette recette facile et rapide d'omelette est parfaite pour les étudiants qui n'ont pas une grande cuisine et un gros budget !

Les omelettes, c'est toujours la bonne idée quand on ne sait pas quoi cuisiner et qu'on n'a pas le temps de passer des heures derrière les fourneaux. C'est le plat idéal pour le dîner avec une salade ! À vous de vous amuser avec les garnitures de votre choix : fromage, légumes, herbes… Aujourd'hui, on se régale avec une omelette jambon fromage, classique mais très efficace. Si vous recherchez d'autres idées simples et pas chères spéciales pour les étudiants, voici toutes nos recettes gourmandes à essayer de toute urgence.

Recette Omelette jambon fromage pas chère

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 oeufs
  • sel, poivre
  • 1 noisette de beurre
  • 2 tranches de jambon
  • 30 g de fromage râpé

Préparation

1
Battre les oeufs en omelette dans un bol, saler et poivrer.
2
Faire fondre une noisette de beurre dans une poêle et verser les oeufs.
3
Ajouter les tranches de jambon déchirées en morceaux sur toute la surface et saupoudrer de fromage râpé.
4
Laisser cuire à feu moyen. Plier l'omelette quand elle est presque prise et laisser dorer 1 à 2 minutes de plus.
5
Servir chaud avec de la salade !
Pas chèresFromageViandeFacileétudiantes
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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