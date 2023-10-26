Fondez pour la recette automnale du pain perdu aux épices, un délice ultra-gourmand et irrésistible !

Par Célia Papaïx ·

Pain perdu automnal aux épices

Ce goûter est prêt en 10 minutes pour ravir les papilles de tout le monde ! Alors, vous adopter le pain perdu d'automne aux épices ? Nous, on ne peut pas résister à cette gourmandise si moelleuse et savoureuse.

Pour adapter notre goûter préféré à la saison, voici une nouvelle version très gourmande du pain perdu aux épices ! On ajoute de la cannelle, de la cardamome, de l'anis étoilé (étoile de badiane) et quelques zestes d'orange, c'est un vrai délice. Si on est plutôt brioche perdue, vous pouvez tout à fait préparer cette recette avec des tranches de pain de mie ou du pain rassis. Voici également une autre douceur spéciale automne : le pain perdu aux pommes caramélisées. Nos papilles fondent à tous les coups…

Recette Pain perdu automnal aux épices

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 8 tranches de pain de mie, brioche ou pain rassis 
  • 2 oeufs
  • 300 ml de lait
  • 30 g de sucre
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • 30 g de beurre
  • 1 c. à café de cardamome moulue
  • 1 c. à café de cannelle
  • 1 étoile de badiane
  • 1 orange

Préparation

1
Battre les oeufs avec le lait, le sucre et le sucre vanillé.
2
Dans une poêle, faire fondre le beurre. Ajouter les épices (cardamome, cannelle et badiane), le zeste de l'orange et un peu de jus d'orange fraîchement pressé.
3
Tremper les tranches de pain de mie (ou brioche ou pain rassis) dans le mélange oeufs/lait et les déposer dans la poêle. Laisser dorer quelques minutes de chaque côté.
4
Servir aussitôt avec un peu de cannelle par dessus !
Pain perduGouterFacileRapideAutomneHiver
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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