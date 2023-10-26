Fondez pour la recette automnale du pain perdu aux épices, un délice ultra-gourmand et irrésistible !

Ce goûter est prêt en 10 minutes pour ravir les papilles de tout le monde ! Alors, vous adopter le pain perdu d'automne aux épices ? Nous, on ne peut pas résister à cette gourmandise si moelleuse et savoureuse.
Pour adapter notre goûter préféré à la saison, voici une nouvelle version très gourmande du pain perdu aux épices ! On ajoute de la cannelle, de la cardamome, de l'anis étoilé (étoile de badiane) et quelques zestes d'orange, c'est un vrai délice. Si on est plutôt brioche perdue, vous pouvez tout à fait préparer cette recette avec des tranches de pain de mie ou du pain rassis. Voici également une autre douceur spéciale automne : le pain perdu aux pommes caramélisées. Nos papilles fondent à tous les coups…
Recette Pain perdu automnal aux épices
Ingrédients
- 8 tranches de pain de mie, brioche ou pain rassis
- 2 oeufs
- 300 ml de lait
- 30 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 30 g de beurre
- 1 c. à café de cardamome moulue
- 1 c. à café de cannelle
- 1 étoile de badiane
- 1 orange
Préparation
1
Battre les oeufs avec le lait, le sucre et le sucre vanillé.
2
Dans une poêle, faire fondre le beurre. Ajouter les épices (cardamome, cannelle et badiane), le zeste de l'orange et un peu de jus d'orange fraîchement pressé.
3
Tremper les tranches de pain de mie (ou brioche ou pain rassis) dans le mélange oeufs/lait et les déposer dans la poêle. Laisser dorer quelques minutes de chaque côté.
4
Servir aussitôt avec un peu de cannelle par dessus !