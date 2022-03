On fond totalement pour ce pain perdu ultra-gourmand servi avec de la ricotta au chocolat et aux cacahuètes !

Devenez le maître du pain perdu avec cette recette originale et super gourmande. Vos papilles n'en reviendront pas ça c'est sûr et certain !

Pour pimper votre prochain brunch ou petit-déjeuner, cette version de pain perdu à la ricotta à la pâte à tartiner (maison c'est encore meilleur, nos recettes ici) et aux cacahuètes est on ne peut plus gourmande ! Oui oui, le mélange ricotta/pâte à tartiner, c'est de la bombe ! Un pain perdu fondant, une crème onctueuse et des cacahuètes croquantes, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette recette. Si vous n'avez pas encore essayé le pain perdu aux pommes caramélisées, n'attendez plus ! C'est trop gourmand. Et si vous avez envie de légèreté et de fraîcheur, ne cherchez pas plus loin : le cake à la ricotta et au pamplemousse est délicieux.