On fond totalement pour ce pain perdu ultra-gourmand servi avec de la ricotta au chocolat et aux cacahuètes !

Devenez le maître du pain perdu avec cette recette originale et super gourmande. Vos papilles n'en reviendront pas ça c'est sûr et certain !
Pour pimper votre prochain brunch ou petit-déjeuner, cette version de pain perdu à la ricotta à la pâte à tartiner (maison c'est encore meilleur, nos recettes ici) et aux cacahuètes est on ne peut plus gourmande ! Oui oui, le mélange ricotta/pâte à tartiner, c'est de la bombe ! Un pain perdu fondant, une crème onctueuse et des cacahuètes croquantes, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette recette. Si vous n'avez pas encore essayé le pain perdu aux pommes caramélisées, n'attendez plus ! C'est trop gourmand. Et si vous avez envie de légèreté et de fraîcheur, ne cherchez pas plus loin : le cake à la ricotta et au pamplemousse est délicieux.
Recette Pain perdu à la ricotta au chocolat et aux cacahuètes
Ingrédients
- 3 oeufs
- 150 ml de lait
- 2 c. à soupe de cassonade
- 4 tranches de pain rassis ou de brioche
- 30 g de beurre
- 1 pot de ricotta
- 2 c. à soupe de pâte à tartiner
- 2 poignées de cacahuètes non salées
- fleur de sel
Préparation
1
Battre les oeufs avec le lait et le sucre. Tremper les tranches de pain ou de brioche pendant quelques minutes pour bien les imbiber.
2
Dans une poêle, faire fondre le beurre puis déposer les tranches de pain imbibées et les faire dorer quelques minutes sur les deux faces.
3
À côté, mélanger la ricotta et la pâte à tartiner. Incorporer les cacahuètes concassées.
4
Déposer un peu de la préparation précédente sur chaque tranche de pain perdu. Saupoudrer de cacahuètes écrasées et d'un peu de fleur de sel. Déguster !
L'astuce du chef
Ajouter quelques graines de grenade pour plus de fraîcheur et de gourmandise !