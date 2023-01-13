Le pain perdu traditionnel, la douceur régressive trop gourmande facile et rapide à réaliser !

Pour se régaler au petit-déjeuner ou à l'heure du goûter, le pain perdu c'est toujours une bonne idée ! La bonne odeur de cette recette va vous faire saliver...
Il vous reste du pain rassis et vous ne voulez pas le gâcher ? Alors faites du pain perdu ! Avec cette recette traditionnelle, c'est la promesse d'un moment de gourmandise assurée. Légèrement caramélisée et bien moelleuse à l'intérieur, cette petite douceur est absolument irrésistible... On la dévore du petit-déjeuner au goûter et petits et grands vont l'adorer ! À vous de l'accompagner comme bon vous semble : chocolat, fruits, pâte à tartiner, miel... Vous pouvez également le préparer avec de la brioche pour plus de moelleux. Et pour recycler vos croissants de la veille, voici une recette qui va vous faire fondre.
Recette Pain perdu traditionnel
Ingrédients
- 2 oeufs
- 500 ml de lait
- 50 g de Sucre en poudre
- 1 sachet de sucre vanillé (optionnel)
- 1 baguette rassie
- 30 g de beurre
Préparation
1
Battre les oeufs avec le lait, le sucre en poudre et le sucre vanillé.
2
Découper la baguette en tranches d'environ 2 cm d'épaisseur. Les tremper dans la préparation précédente quelques secondes pour qu'elles soient bien imbibées.
3
Dans une poêle, faire fondre le beurre et laisser cuire les tranches de pain 3 à 4 minutes par côté pour qu'elles soient bien dorées.
4
Saupoudrer d'un peu de sucre pour les caraméliser (facultatif). Servir le pain perdu encore chaud !
L'astuce du chef
Vous pouvez ajouter de la cannelle ou du chocolat en poudre dans l'appareil pour rendre votre pain perdu encore plus gourmand !