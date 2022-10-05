Pumpkin pancakes, les pancakes à la citrouille ultra-gourmands à refaire de toute urgence !

Par Célia Papaïx ·

Pancakes à la citrouille (pumpkin pancakes)

Moelleux, sucrés, épicés, doux… les pancakes à la citrouille sont parfaits pour l'automne ! Et on vous promet qu'ils seront dévorés en un rien de temps.

L'automne marque le retour des plats réconfortants qui donnent envie de rester sous la couette devant un film toute la journée. Et on a la recette qu'il vous faut pour ça : les pumpkin pancakes ! Ces pancakes préparés à la purée de citrouille et aux épices d'automne vont vous combler de plaisir. Ils sont très faciles à réaliser, on vous conseille de préparer votre purée de citrouille la veille pour gagner du temps si vous voulez (avec la courge de votre choix) ou alors de l'acheter déjà prête. Avec un pumpkin spice latte, c'est le combo parfait pour se régaler ! Avec du sirop d'érable et des noix de pécan, c'est juste incroyable…

Recette Pancakes à la citrouille (pumpkin pancakes)

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 150 g de farine
  • 1 c. à soupe de cassonade
  • 2 c. à café de levure chimique
  • 1 pincée de sel
  • 1 c. à café de pumpkin pie spice
  • 110 g de purée de citrouille
  • 1 oeuf
  • 25 cl de lait
  • 2 c. à soupe de huile végétale (ou beurre fondu)

Préparation

1
Mélanger les ingrédients secs dans un saladier : farine, cassonade, levure, sel et pumpkin pie spice.
2
Dans un autre saladier, battre la purée de citrouille et l'oeuf puis verser le lait progressivement pour "détendre" la préparation. Ajouter l'huile (ou le beurre fondu) et bien mélanger.
3
Verser ce mélange sur les poudres et remuer avec une spatule.
4
Faire cuire les pancakes dans une poêle chaude graissée 2 à 3 minutes par côté pour qu'ils soient bien dorés. Servir avec du sirop d'érable et des noix de pécan !
L'astuce du chef
Pour réaliser votre propre mélange «pumpkin pie spice» il vous faudra : 1 C A C de cannelle moulue, 1 C A C de gingembre moulu, 1/2 C A C de muscade moulue et 1/2 C A C de clou de girofle.
PancakesPetit-déjeunerAutomne
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Un bain de Pumpkin Spice Latte et un massage à la tarte à la citrouille, ça vous tente ? Découvrez le spa parfait pour cet automne !
Un bain de Pumpkin Spice Latte et un massage à la tarte à la citrouille, ça vous tente ? Découvrez le spa parfait pour cet automne !
Pancakes
Pancakes
Pancakes
Pancakes
Pancakes
Pancakes
Pancakes aux asperges
Pancakes aux asperges
Pancakes pops
Pancakes pops
Cake à la citrouille aux épices (pumpkin bread)
Cake à la citrouille aux épices (pumpkin bread)
Pumpkin pie (tarte à la citrouille)
Pumpkin pie (tarte à la citrouille)
Pancakes à la citrouille
Pancakes à la citrouille
Pumpkin spice latte
Pumpkin spice latte