Pumpkin pancakes, les pancakes à la citrouille ultra-gourmands à refaire de toute urgence !

Moelleux, sucrés, épicés, doux… les pancakes à la citrouille sont parfaits pour l'automne ! Et on vous promet qu'ils seront dévorés en un rien de temps.
L'automne marque le retour des plats réconfortants qui donnent envie de rester sous la couette devant un film toute la journée. Et on a la recette qu'il vous faut pour ça : les pumpkin pancakes ! Ces pancakes préparés à la purée de citrouille et aux épices d'automne vont vous combler de plaisir. Ils sont très faciles à réaliser, on vous conseille de préparer votre purée de citrouille la veille pour gagner du temps si vous voulez (avec la courge de votre choix) ou alors de l'acheter déjà prête. Avec un pumpkin spice latte, c'est le combo parfait pour se régaler ! Avec du sirop d'érable et des noix de pécan, c'est juste incroyable…
Recette Pancakes à la citrouille (pumpkin pancakes)
Ingrédients
- 150 g de farine
- 1 c. à soupe de cassonade
- 2 c. à café de levure chimique
- 1 pincée de sel
- 1 c. à café de pumpkin pie spice
- 110 g de purée de citrouille
- 1 oeuf
- 25 cl de lait
- 2 c. à soupe de huile végétale (ou beurre fondu)
Préparation
1
Mélanger les ingrédients secs dans un saladier : farine, cassonade, levure, sel et pumpkin pie spice.
2
Dans un autre saladier, battre la purée de citrouille et l'oeuf puis verser le lait progressivement pour "détendre" la préparation. Ajouter l'huile (ou le beurre fondu) et bien mélanger.
3
Verser ce mélange sur les poudres et remuer avec une spatule.
4
Faire cuire les pancakes dans une poêle chaude graissée 2 à 3 minutes par côté pour qu'ils soient bien dorés. Servir avec du sirop d'érable et des noix de pécan !
L'astuce du chef
Pour réaliser votre propre mélange «pumpkin pie spice» il vous faudra : 1 C A C de cannelle moulue, 1 C A C de gingembre moulu, 1/2 C A C de muscade moulue et 1/2 C A C de clou de girofle.