Pancakes d'automne à la citrouille : la recette parfaite et moelleuse

Ces pancakes à la citrouille incarnent parfaitement l'esprit automnal avec leur couleur orangée et leurs saveurs réconfortantes ! Cette recette de pancakes de saison transforme un petit-déjeuner classique en moment gourmand et familial. Moelleux, parfumés aux épices douces et riches en vitamines, ces pancakes à la citrouille séduiront petits et grands dès la première bouchée. Vous pourrez également les présenter pour un brunch automnal, ils seront dévorés en un rien de temps !
Recette Pancakes à la citrouille
Ingrédients
- 200 g de farine
- 200 ml de lait
- 150 g de purée de citrouille
- 2 oeufs
- 2 c. à soupe de sucre
- 1 c. à café de levure chimique
- 1/2 c. à café de cannelle
- 1/4 c. à café de Muscade
- 1 pincée de sel
- 2 c. à soupe de huile neutre ou beurre fondu
Préparation
1
Mélanger la farine, le sucre, la levure, la cannelle, la muscade et le sel.
2
À part, battre les oeufs avec le lait, la purée de citrouille et l'huile.
3
Verser le mélange liquide sur les ingrédients secs et remuer. Laisser reposer 5 minutes.
4
Cuire les pancakes 2 à 3 minutes de chaque côté dans une poêle jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
5
Déguster encore tièdes avec du sirop d'érable et des noix par exemple !