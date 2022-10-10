Cet automne, apprenez à réaliser une pumpkin pie comme aux États-Unis, c'est délicieux !

Par Célia Papaïx ·

Pumpkin pie (tarte à la citrouille)

La tarte à la citrouille, ou pumpkin pie, va réchauffer les cœurs et les papilles cet automne !

Souvent consommée à l'occasion de Thanksgiving aux États-Unis et au Canada, la pumpkin pie est une tarte sucrée à la citrouille hyper gourmande ! Très facile à réaliser, on vous propose aujourd'hui de découvrir cette recette traditionnelle, parfaite pour la saison et pour Halloween. Et parce que la citrouille a vraiment la cote en automne, on vous conseille d'accompagner votre part de tarte d'un pumpkin spice latte par exemple ! Si vous cherchez d'autres recettes de desserts avec de la courge, osez les pancakes à la citrouille pour le petit-déjeuner, c'est irrésistible avec du sirop d'érable…

Recette Pumpkin pie (tarte à la citrouille)

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte brisée
  • 500 g de potiron (ou citrouille)
  • 3 oeufs
  • 210 g de sucre
  • 1 pincée de sel
  • 1 c. à café de cannelle moulue
  • 1 c. à café de muscade moulue
  • 1 c. à café de quatre épices
  • 100 g de beurre

Préparation

1
Dérouler la pâte brisée dans un moule à tarte. Recouvrir de papier sulfurisé et ajouter des haricots secs (ou billes en céramique) pour la cuisson à blanc.
2
Enfourner 15 minutes à 180°C.
3
Pendant ce temps, faire cuire le potiron à la vapeur. Égoutter et mixer pour le réduire en purée.
4
Battre les oeufs et 150 g de sucre. Ajouter le sel, les épices et bien mélanger.
5
Faire fondre le beurre puis verser la moitié dans la préparation précédente.
6
Incorporer la purée de potiron dans la pâte et mélanger. Verser sur la pâte et saupoudrer le reste de sucre par-dessus.
7
Verser le reste de beurre fondu par-dessus également et enfourner 45 minutes à 180°C pour que la tarte soit bien caramélisée.
L'astuce du chef
Servir avec de la crème chantilly pour plus de gourmandise !
TarteAutomneFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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