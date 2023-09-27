Découvrez la douceur du pumpkin bread, un cake à la citrouille et aux épices, pour un goûter automnal très gourmand !

Cette gourmandise spéciale automne va combler vos papilles par son originalité ! Alors, vous osez le cake à la citrouille et aux épices ?
La citrouille n'est pas seulement réservée aux recettes salées ! On peut tout à fait l'utiliser dans des desserts, la preuve avec ce pumpkin bread, un cake à la citrouille et aux épices. Très moelleux, gourmand et original, sa douceur va vous étonner. C'est idéal pour un goûter somptueux cet automne ! N'hésitez pas à l'accompagner d'un pumpkin spice latte, LA boisson star de la saison. Découvrez d'autres recettes sucrées à base de citrouille comme la pumpkin pie comme aux États-Unis ou encore les pancakes à la citrouille à servir lors d'un brunch original et automnal. Vous n'allez plus vous en passer on vous le garantit !
Recette Cake à la citrouille aux épices (pumpkin bread)
Ingrédients
- 270 g de farine
- 2 c. à café de levure chimique
- 1 c. à café de bicarbonate de soude alimentaire
- 1 c. à café de cannelle en poudre
- 3/4 c. à café de mélange 4 épices
- 1 pincée de sel
- 425 g de purée de citrouille
- 180 ml de yaourt grec (ou buttermilk)
- 1 c. à café de extrait liquide de vanille
- 150 g de beurre mou
- 150 g de sucre roux
- 3 gros oeufs
- Pour le glaçage :
- 3 c. à soupe de lait
- 180 g de sucre glace
- 2 c. à café de cannelle en poudre
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Mélanger la farine, la levure, le bicarbonate de soude alimentaire, la cannelle, le mélange 4 épices et le sel dans un premier récipient.
3
Dans un autre, mélanger la purée de citrouille avec le yaourt grec et l'extrait de vanille.
4
Dans un dernier récipient, battre le beurre mou et le sucre avec un batteur électrique jusqu'à ce que la préparation soit crémeuse et blanchisse. Incorporer les oeufs un par un oeuf et bien mélanger entre chaque ajout.
5
Ajouter les deux premières préparation (les poudres et les liquides) en alternant et battre jusqu'à l'obtention d'une texture lisse et homogène.
6
Verser dans un moule à cake beurré et lisser le dessus. Enfourner 45 à 50 minutes. Vérifier la cuisson : planter la lame d'un couteau, elle doit ressortir sèche.
7
Sortir le cake et le laisser refroidir une vingtaine de minutes avant de le démouler sur une grille.
8
Pour le glaçage : mélanger le lait, la cannelle et le sucre glace. Une fois la texture épaisse (mais pas trop), la verser sur le cake à la citrouille et aux épices et laisser figer avant de déguster.
L'astuce du chef
Le glaçage est optionnel mais il ajoute encore plus de gourmande à ce cake à la citrouille et aux épices !