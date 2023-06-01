Les pancakes au chocolat, une gourmandise moelleuse absolument irrésistible....

Par Célia Papaïx ·

Pancakes au chocolat

Amis chocolavores, voici la recette qui va rendre vos papilles complètement folles : des pancakes 100% chocolat ! Attention, on vous aura prévenus…

Le chocolat, c'est la vie ! Tarte, mousse, gâteau, glace… Bref, que ce soit pour le petit-déjeuner, le dessert ou le goûter, tant qu'il y a du chocolat, nos papilles sont heureuses ! On vous propose aujourd'hui une recette incroyablement irrésistible : des pancakes 100% chocolat. Épais, moelleux, ultra-cacaotés et faciles à faire chez vous, ces pancakes seront encore plus gourmands avec une sauce au chocolat… On ne rigole pas quand on parle de chocolat ! N'hésitez pas à ajouter quelques fruits pour une touche de fraîcheur. Cette recette est le secret pour un petit-déjeuner/brunch réussi, vos papilles vont devenir accros…

Recette Pancakes au chocolat

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 180 g de farine
  • 2 c. à soupe de Sucre en poudre
  • 2 c. à café de levure chimique
  • 1 pincée de sel
  • 35 g de cacao en poudre non sucré
  • 25 cl de lait chaud
  • 30 g de beurre fondu
  • 2 oeufs
  • 1 c. à café de extrait de vanille liquide
  • Pour la sauce au chocolat :
  • 80 g de chocolat
  • 50 ml de crème liquide entière

Préparation

1
Mélanger la farine, le sucre, la levure et la pincée de sel dans un premier récipient.
2
Verser le lait chaud sur le cacao en poudre et fouetter jusqu'à ce que le cacao soit bien dissous puis laisser tiédir.
3
Ajouter le beurre fondu, les oeufs et l'arôme de vanille liquide. Bien mélanger puis verser sur le mélange sec (premier récipient).
4
Ne pas trop mélanger et laisser reposer la pâte au moins 15 minutes à température ambiante.
5
Faire cuire les pancakes dans une poêle avec un peu d'huile végétale. Laisser cuire quelques minutes de chaque côté. Vous devriez obtenir une douzaine de pancakes.
6
Pendant ce temps, préparer la sauce au chocolat : faire fondre le chocolat cassé en morceaux avec la crème en remuant régulièrement pour obtenir une préparation lisse et onctueuse.
7
Servir les pancakes immédiatement avec la sauce au chocolat !
L'astuce du chef
Vous pouvez même ajouter quelques pépites de chocolat dans la pâte ou pendant la cuisson pour encore plus de gourmandise !
GouterPetit-déjeunerBrunchFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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